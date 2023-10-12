罷工行動升級！福特最賺錢車廠停產

美國三大車廠的勞資糾紛持續升級，有一拍兩散之勢！外媒報道，美國汽車工人聯合會(UAW)周三(11日)晚上在無任何預警下，關閉了福特汽車一家最賺錢的車廠。福特則警告，事件可能導致其他工廠面臨裁員的連鎖效應。

報道引述UAW表示，福特肯塔基州車廠的8,700名工會成員，在車廠拒絕就合約談判採取進一步行動後，隨即發動罷工，是自9月中旬工會對美國三大車廠啟動罷工以來，規模最大的一次行動。

位於肯塔基州Louisville的車廠，專門生產Super Duty卡車、福特Expedition和林肯領航員(Lincoln Navigator)大型SUV等，都是福特最賺錢的產品。該車廠每年收入高達250億美元(約1,950億港元)，約佔福特全球汽車收入1/6。

報道引述一名福特主管透露，UAW周三傍晚與福特進行了談判會議，工會希望公司能給出新的薪酬方案，結果幾分鐘後便宣告談判破裂。UAW主席Shawn Fain更當場恐嚇福特：「你剛剛失去了肯塔基車廠」。

福特隨後發表聲明，指工會在福特肯塔基卡車工廠發動罷工是極不負責任的行為，但考慮到工會高層的既定戰略，這並不是一個令人意外的決定。福特表示，該廠停工將對公司、旗下員工及供應產生重大影響，並警告可能導致其他工廠面臨裁員的連鎖效應。