日本銀行業男女薪酬差距嚴重　女性收入縮近半　原因離不開...

男女薪酬待遇不平等的現象在職場上仍普遍存在。外媒報道，在日本頂尖銀行工作的女性收入僅略高於男性同事一半。

在日本，雖然女性勞動參與率相對較高，但她們所從事的許多職位都是兼職，獲得更高薪酬或職業發展的前景不大。在外媒轉載的評論中，美國哈佛大學女教授戈爾丁(Claudia Goldin)周一(9日)重申這一點，她因對男女薪酬及就業差距背後因素的研究，而於同日獲得諾貝爾經濟學獎。

根據日本東證指數(TOPIX)中5家最大銀行最新的年度報表，女性員工平均收入是男性員工的54.9%。

顧問公司WTW等對2,800家企業進行的分析顯示，整體上日本是經濟合作暨發展組織(OECD)成員國中，性別薪酬差距最嚴重國家之一，其中銀行業的情況最嚴峻。

日本根深蒂固的性別規範，導致女性在商界或政界出任職位的比例，明顯落後於其他先進經濟體。根據世界經濟論壇2023年性別差距報告，日本在146個國家中排名第125位，在經濟參與和政治賦權方面表現尤其欠佳。

東洋大學專門研究勞動市場及性別問題的副教授Yumiko Murao表示，如果只是提高薪酬透明度，無助解決男女薪酬差異。她指，過去披露擔任領導職務的女性人數，未能帶來重大變革，公司必須分析數據，制定具體的改進計劃，執行計劃並檢查進度。