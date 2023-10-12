【高盛推介】保險股繼續做好　資金持續吸納

高盛(亞洲)有限責任公司：中國平安昨日(11日)升約0.3%，今早(12日)亦繼續上升。高開見45.65元的半個月高位後升幅收窄，現報45.3元，升約3%。平保早前公布，由現任首席人力資源執行官郭曉濤出任聯席首席執行官

中國人壽昨日突破12元收市，升約1.5%，今早亦繼續上升，最高見12.6元的一個月高位。現報12.58元，升約4%。中人壽公布截至今年九月底止，今年9個月累計原保險保費收入約為5,788億元人民幣，按年增長4.5%。

觀察個股輪證資金流向，平保好倉於昨日獲資金轉向流入，有約90萬元。淡倉於本周一及本周二共錄得約110萬元資金流入後，昨日獲資金轉向沽出。

平安購19521，行使價55.05元，2024年02月15日到期，實際槓桿9.3倍，行使價57元以下最高槓桿產品之一。

平安沽29272，行使價45.95元，2023年12月20日到期，實際槓桿7.1倍，低面值。

中壽購26687，行使價12.7元，2024年01月26日到期，實際槓桿7.2倍，貼價、高敏感度

平保牛熊證條款：

平安牛61072，收回價40元，行使價39.4元，換股比率100，槓桿比率7.8倍。

平安牛59878，收回價35元，行使價34.4元，換股比率100，槓桿比率4.1倍。

平安熊63885，收回價60元，行使價60.6元，換股比率100，槓桿比率3.0倍。

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