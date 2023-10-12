【高盛推介】美團、騰訊連升　資金早前吸納淡倉

高盛(亞洲)有限責任公司：美團上周五起連升，今早(12日)繼續上升。早上高開見120元的過去3周高位，及後升幅收窄。現報118.6元，升約1.8%，目前為連續第5日上升，累計升近12%。美團旗下美團閃購公布，十一黃金周中的即時訂單量同比增長37%。

騰訊昨日(11日)突破310元水平收市，升約0.9%，今早亦繼續上升，最高見317元的過去3週高位。現報315.8元，升約1.5%，目前為連續第4日上升。有券商料騰訊今年第三季遊戲收入按年增長8%，並維持對其「買入」評級。

觀察個股輪證資金流向，美團淡倉於本周一錄得約600萬元資金流入後，本周二及本周三獲資金轉向沽出。

騰訊方面，淡倉於上周四至本周一共錄得約1,450萬元資金流入後，本周二及本周三獲資金轉向沽出。

觀察港股通資金流向，北水於昨日繼續吸納美團，錄得約8.9億元資金淨買入。騰訊則於昨日獲資金繼續沽出，錄得約2.5億元資金淨賣出。

美團購19690，行使價140.1元，2024年03月14日到期，實際槓桿6.1倍，行使價145元以下、3個月期以上、低街貨證中最高槓桿。

美團購20361，行使價120.1元，2024年06月25日到期，實際槓桿3.9倍，最貼價條款、高敏感度。

美團沽17780，行使價107.9元，2023年12月22日到期，實際槓桿7.5倍，行使價100元以上、2個月期以上、低街貨證中最高槓桿。

美團沽16076，行使價99.95元，2023年12月19日到期，實際槓桿9.0倍，低面值、易於控制注碼。

美團沽18458，行使價113.4元，2024年04月23日到期，實際槓桿4.0倍，中年期、時間值損耗較低、適合中線部署。

騰訊購20106，行使價360.2元，2024年03月25日到期，實際槓桿8.4倍，中期輕微價外、低街貨。

騰訊購20249，行使價316.43元，2023年12月29日到期，實際槓桿9.7倍，少數中年期貼價條款、高敏感度、高槓桿。

騰訊沽16028，行使價288.68元，2023年12月19日到期，實際槓桿12.5倍，輕微價外、低面值。

騰訊沽15766，行使價277.8元，2023年12月19日到期，實際槓桿13.4倍，低面值、高槓桿。

美團及騰訊牛熊證條款：

美團牛65291，收回價100元，行使價97元，換股比率100，槓桿比5.3倍。

美團熊53325，收回價150元，行使價153元，換股比率500，槓桿比率3.6倍。

騰訊牛56096，收回價300元，行使價297.2元，換股比率500，槓桿比率14.9倍。

騰訊牛62938，收回價290元，行使價287.2元，換股比率500，槓桿比率10.8倍。

騰訊熊54054，收回價330元，行使價332.8元，換股比率500，槓桿比率17.3倍。

騰訊熊52287，收回價340元，行使價343元，換股比率500，槓桿比率11.6倍。

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