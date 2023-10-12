以巴衝突油價必升？呢個國家舉動成關鍵...

國際油價早前逼近每桶100美元，市場憂慮油價上升將令全球通脹居高不下。與此同時，以巴衝突令中東局勢急劇升溫，不利油價回落。美國財政部長耶倫在評論以巴衝突時暗示，如果伊朗加入事件，不排除會對伊朗實施新的制裁，為油價飆升帶來極大的風險。

外媒引述能源集團Rapidan Energy Group總監Clay Seigle表示，伊朗靠近波斯灣荷莫茲海峽(Strait of Hormuz)，是條非常重要的水道，讓中東石油進入全球市場。而伊朗與該海峽的整個北岸接壤，其一舉一動都可以令石油供應帶來混亂。

加拿大皇家銀行表示，石油輸出國組織(OPEC)擁有儲備石油，可增加產能以應對供應問題，但那些儲備石油都在荷莫茲海峽的上游，若該海峽的運輸被中斷，再多的儲備石油都未能供應市場了。儘管美國政府擁有自己的戰略石油儲備，惟俄烏開戰以來，其石油儲備幾乎減少了一半，現時持有的戰略石油儲備僅約3.5億桶。因此，OPEC的石油儲備，對調控油價顯得尤其重要。

據施特勞斯國際安全與法律中心表示，經過荷莫茲海峽每日運輸的石油約1,700萬桶，相當於全球總消費量的3成以上。而伊朗是石油輸出國組織(OPEC)成員國中，第四大石油供應國，僅次於沙地阿拉伯、伊拉克及阿聯酋。Rapidan Energy Group創辦人Robert McNally認為，目前來自伊朗的風險大約20%，但隨着以巴衝突升級的風險上升，將對石油供應產生重大影響。因此，市場專家們均密切關注伊朗，因為伊朗是戰爭對全球石油市場影響的關鍵因素。