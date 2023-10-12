IMF上調印度經濟預測　分析師警告前景非一片光明？

國際貨幣基金組織（IMF）日前上調印度經濟增長預測，估計2023年經濟增長達6.3%；與此同時，分析警告當地面臨一系列不利因素，未來將面臨逆風。

經濟學家接受外媒訪問時表示，他們看好印度的經濟，歸因於消費、基礎設施支出增加，以及更多企業的成立，但提到須慎防地緣政治風險和通脹擔憂的挑戰。

法國外貿銀行（Natixis）亞太區首席經濟學家Alicia Garcia-Herrero警告，印度經常帳赤字擴大、通脹再度抬頭、地緣政治緊張局勢加劇將是印度面臨的主要阻力。 儘管印度大選前的環境非常有利於經濟，但印度央行寬鬆的貨幣政策將會造成問題。

她續說，印度並沒有提高到生產力，以維持長期可持續增長所需的水平；然而，這不是一個迫在眉睫的問題，而是會在未來20年形成的問題。雖然如此，她仍認為印度將繼續成為全球經濟格局中的一個亮點，長期前景充滿希望，印度比以前更具吸引力。

極端天氣也是影響印度增長的其中一個因素。資產管理公司Kotak Mahindra董事總經理Nilesh Shah指出，熱浪和乾旱導致印度南部水庫的水位低於10年平均水平，對農業和農村恢復造成不利影響。

印度和加拿大之間的緊張局勢，以及以巴衝突令地緣政治緊張局勢加劇。Shah稱，印度80%以上的石油消費都是進口的，因此油價上漲將對印度的貿易和財政赤字、通脹和經濟成長產生不利影響。