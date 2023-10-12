UNIQLO母企迅銷全年業績創新高　純利按年升8.4%

迅銷旗下海外UNIQLO（優衣庫）事業分部表現出色，帶動整體集團業績創新高。同時，海外UNIQLO收益首度在集團整體業績中佔比超過一半，經營溢利佔比亦達到60%。其中，不但北美、歐洲及東南亞地區的UNIQLO持續擴大客顧群，大中華地區亦自下半年度再度回復至成長軌道。海外UNIQLO與GU（極優）踏上順利發展趨勢，更加確立集團全球收益支柱的多樣化。

集團預計，2024財政年度將錄得收益及經營溢利雙雙大幅增長。綜合收益總額將達30,500億日圓，按年增長10.2%；綜合經營溢利總額將達4,500億日圓，按年增長18.1%；母公司擁有人應佔溢利達3,100億日圓，按年增長4.6%。同時預計全年每股股息將為330日圓，其中包括中期派息、期末派息各165日圓，較上年度增加40日圓。