UNIQLO母企迅銷全年業績創新高 純利按年升8.4%
2023年10月12日 14:48
東網電視更多新聞短片
（Getty Images圖片）
迅銷(06288)公布，截至2023年8月底止財年，綜合收益總額為27,665億日圓，較上年度增長20.2%；母公司擁有人應佔年內溢利錄得2,962億日圓，按年增長8.4%。集團連續3年創下歷史新高業績紀錄。期末每股派息增為165日圓。加上中期派息每股125日圓，全年度每股股息成為290日圓，較上年度增派83日圓。
迅銷旗下海外UNIQLO（優衣庫）事業分部表現出色，帶動整體集團業績創新高。同時，海外UNIQLO收益首度在集團整體業績中佔比超過一半，經營溢利佔比亦達到60%。其中，不但北美、歐洲及東南亞地區的UNIQLO持續擴大客顧群，大中華地區亦自下半年度再度回復至成長軌道。海外UNIQLO與GU（極優）踏上順利發展趨勢，更加確立集團全球收益支柱的多樣化。
集團預計，2024財政年度將錄得收益及經營溢利雙雙大幅增長。綜合收益總額將達30,500億日圓，按年增長10.2%；綜合經營溢利總額將達4,500億日圓，按年增長18.1%；母公司擁有人應佔溢利達3,100億日圓，按年增長4.6%。同時預計全年每股股息將為330日圓，其中包括中期派息、期末派息各165日圓，較上年度增加40日圓。