金管局：首9個月錄954宗詐騙案　七成與信用卡交易有關

（左起）金管局助理總裁（法規及打擊清洗黑錢）朱立翹、金管局副總裁阮國恒、金管局主管（金融基建發展）黎巧兒(右)

全球詐騙案現增長趨勢，金管局表示，今年首9個月收到954宗，遠超過去年全年總和的555宗，當中7成與信用卡交易有關。金管局副總裁阮國恒稱，目前收到的個案主要集中「積分計劃」的詐騙，當局會持續加強銀行系統對不法交易的檢測，以及提高市民的警覺性。

金管局今日向28間零售銀行發出通告，要求銀行提供足夠的資源和專家，確保銀行業在訊息共享、交易監察和客戶警示的三大範疇的打擊詐騙重點合作措施如期推出。

第一，推出銀行之間的訊息共享平台(FINEST)，能有助提高銀行之間交換訊息的能力，從而更有效偵測及制止詐騙活動與傀儡戶口網絡，進一步保障公眾免受詐騙及金融罪行影響，並加強銀行體系穩健。

FINEST的首階段已在今年6月推出，包括5間具本地系統重要性認可機構，集中於交換懷疑與詐騙相關洗錢活動的企業訊息。當局計劃在未來一至兩個月內，就提升銀行間訊息交換擴展至個人戶口的發展諮詢業界和公眾。

第二，推出實時監察系統以加強銀行實時監察可疑戶口能力，並警惕騙案的潛在受害人，阻截有關騙案款項落入騙徒戶口，減少損失。當客戶進行轉帳時，若收款帳戶與銀行根據執法機構提供騙案情報而被識別的可疑帳戶脗合，系統將發出風險標示並對交易作出跟進。

銀行職員會聯絡該客戶，提醒進行該筆交易的詐騙風險，讓客戶三思，再決定是否仍然進行該筆交易。目前28間零售銀行已按金管局要求全部實施實時詐騙監察。

第三，將為即時轉帳系統「轉數快」增加可疑識別代號擊示，進行交易時，如果「轉數快」識別代號（包括手機號碼，電郵地址和轉數快識別碼（FPS ID））與「防騙視伏器」內標籤為「高危有伏」的資料脗合，會在確認交易前向用戶發出警示。

收到警示訊息後，用戶可以選擇繼續向出現警示的「轉數快」識別代號的收款人進行交易，但需要留意有關轉帳存在高度詐騙風險。目前各機構正積極落實相關工作（例如系統修改與測試），預計服務將在未來兩個月推出。