羅兵咸永道：香港上市公司ESG披露趨完善

羅兵咸永道發布《2023年香港上市公司環境、社會及管治報告調研》結果，就披露程度而言，樣本企業ESG報告中所有《環境、社會及管治報告指引》議題披露都趨於成熟，上市公司ESG報告披露完善度日漸提升；其中，社會範疇議題披露成熟度達90%最高。

羅兵咸永道中國ESG可持續發展披露和管理諮詢主管合夥人余潔雯表示，調研發現於香港上市的公司對ESG管理和披露日趨重視，在現行的聯交所披露要求下，大部分ESG報告的結構和內容已趨於完善。議題披露品質提升顯示出香港上市公司ESG披露已超越合規的基本要求，向更高維度的ESG管理目標、更系統化的ESG管治、更深入的ESG管理和更優秀的ESG表現邁進。

余稱，在監管要求顯著升級的背景下，香港上市公司可考慮向投資者和持份者提供更豐富的ESG信息，ESG報告將助力香港上市公司的ESG實踐，將ESG議題融入企業整體目標及戰略，實現企業可持續發展價值。

調研發現，大部分樣本企業已於報告中針對聯交所現行ESG相關指引所涉及的溫室氣體範圍1、範圍2排放量等氣候相關指標開展披露；對於範圍3排放數據、過渡至低碳經濟的轉型計劃等擬新增指標，樣本企業披露程度可進一步優化。由於範圍3排放量核算工作量相對較大、核算基礎相對較弱，所能搜集的數據完整性、收集到數據的數據品質等方面都存在挑戰，羅兵咸永道建議上市公司盡早着手準備相應的披露工作。

隨着供應鏈ESG風險加速顯現，供應鏈可持續性備受關注。調研指出，已有逾92%的樣本就有關管理供應鏈環境及社會風險的政策進行了披露，79%已披露相關執行及檢查的一般做法，76%已披露採購過程中的考量因素。

羅兵咸永道中國香港ESG可持續發展披露和管理咨詢​合夥人​張立君表示，羅兵咸永道《第26期全球CEO調研中國報告》發現，52%的中國內地和香港CEO認為其公司供應鏈在未來12個月在很大或極大程度上受到氣候風險影響。隨着監管環境日趨嚴格及氣候風險加劇，完善供應鏈ESG風險識別機制，對供應鏈的環境、社會和管治影響進行管理，將有助上市公司在ESG合規基礎之上，長足打造可持續供應鏈，提升企業韌性。​

此外，調研亦就香港上市公司ESG管理提供綜合建議，包括聚焦實質，縱深推進ESG管理；應時而動，系統佈局氣候相關披露；數碼賦能，促進ESG數碼化轉型；唯韌不斷，增強供應鏈可持續性。

自2013年推出《ESG報告指引》以來，香港聯交所不斷審視其ESG框架和細則，推動發行人就ESG事宜作出高品質披露，促進上市公司在ESG及可持續發展方面的進程。