道期升50點 美將公布申領失業救濟人數

美匯指數報105.467；港匯見7.8209；離岸人民幣(CNH)報7.2971；美元兌日圓報149.13；歐元處1.0623；英鎊報1.2304。金價報1,881.01美元。布油升近1%，報86.52美元，紐油處83.98美元。比特幣升見26,805美元。道指期貨升50點。

焦點數據：

20:30 美國申領失業救濟人數

20:30 美國9月消費物價指數

20:30 美國9月核心CPI(扣除食品及能源)

-UNIQLO母企迅銷全年業績創新高，純利按年升8.4%。

-新股專輯：十月稻田掛牌炒高22%，每手賺1044元。

-憧憬業務見底復甦，舜宇四連揚累彈近兩成。

-小米電動車有新動向，傳正與兩老牌車廠洽談合作。

-傳港股打風開市有初步共識，港交所最快今季公眾諮詢。

-內地就快遞市場秩序對中通等5企行政指導。

-官媒：專家料內地第3季經濟增長或逾4%。

-滙豐指低估內地經濟復甦所需時間，削A股年底目標8%。

-禁跨境炒股！傳內地禁止券商接受新客進行離岸交易。

-積極打入內地！沙特阿美洽購山東裕隆石化10%股權。

中美角力：

●傳美方已修改對華出口AI晶片規定，待最終審查。

香港經濟：

●羅兵咸永道：香港上市公司ESG披露趨完善。

外地經濟：

●IMF上調印度經濟預測，分析師警告前景非一片光明？

●以巴衝突油價必升？呢個國家舉動成關鍵...

●日本銀行業男女薪酬差距嚴重，女性收入縮近半，原因離不開...

●阻止盧布貶值！俄羅斯重拾資本管制措施。

●澳新銀行CEO：新加坡正拋離香港，客戶將更多業務轉移當地。

企業消息：

●罷工行動升級！福特最賺錢車廠停產。

●遭美國稅局追討2254億元 微軟將提出上訴。