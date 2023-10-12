道期升50點 美將公布申領失業救濟人數
2023年10月12日 16:28
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美匯指數報105.467；港匯見7.8209；離岸人民幣(CNH)報7.2971；美元兌日圓報149.13；歐元處1.0623；英鎊報1.2304。金價報1,881.01美元。布油升近1%，報86.52美元，紐油處83.98美元。比特幣升見26,805美元。道指期貨升50點。
焦點數據：
20:30 美國申領失業救濟人數
20:30 美國9月消費物價指數
20:30 美國9月核心CPI(扣除食品及能源)
●恒生指數全日收報18,238點，升345點或1.9%，主板成交逾1,011億港元。信義玻璃升逾8%，藥明升近6%。https://reurl.cc/Rye61g
-UNIQLO母企迅銷全年業績創新高，純利按年升8.4%。
-新股專輯：十月稻田掛牌炒高22%，每手賺1044元。
-憧憬業務見底復甦，舜宇四連揚累彈近兩成。
-小米電動車有新動向，傳正與兩老牌車廠洽談合作。
-傳港股打風開市有初步共識，港交所最快今季公眾諮詢。
●匯金出手增持四大國有內銀A股，滬深三大指數高收。滬綜指收報3,107點，升28點或0.94%；深成指報10,168點，升83點或0.83%；創業板指數報2,019點，升15點或0.76%。https://reurl.cc/A02g8K
-內地就快遞市場秩序對中通等5企行政指導。
-官媒：專家料內地第3季經濟增長或逾4%。
-滙豐指低估內地經濟復甦所需時間，削A股年底目標8%。
-禁跨境炒股！傳內地禁止券商接受新客進行離岸交易。
-積極打入內地！沙特阿美洽購山東裕隆石化10%股權。
中美角力：
●傳美方已修改對華出口AI晶片規定，待最終審查。
香港經濟：
●羅兵咸永道：香港上市公司ESG披露趨完善。
外地經濟：
●IMF上調印度經濟預測，分析師警告前景非一片光明？
●以巴衝突油價必升？呢個國家舉動成關鍵...
●日本銀行業男女薪酬差距嚴重，女性收入縮近半，原因離不開...
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企業消息：
●罷工行動升級！福特最賺錢車廠停產。
●遭美國稅局追討2254億元 微軟將提出上訴。