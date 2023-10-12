【產經直播】市場氣氛轉好？港股下站睇幾多？
2023年10月12日 16:29
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凱基亞洲投資策略部主管溫傑（左）
國家隊出手撐市，中央匯金公司場內增持四大國有銀行A股，持股比例均提升約0.01個百分點，為2015年以來首次集體增持。並預告未來6個月內會在二級市場繼續增持四大行。消息刺激港股連續第六日向上，企穩萬八關，收升345點，報18,238點。國家隊登場對大市提振作用有幾大？相對來說，內地股市的升幅無咁亢奮，當中有無咩啟示？
獲匯金公司增持A股的工商銀行(01398)、建設銀行(00939)、農業銀行(01288)及中國銀行(03988)，齊齊爆上，其中以建行最標青，升逾半成，邊隻值得跟進？其他內險股亦受帶動做好，升勢可持續？
科指重上4,000點大關，龍頭ATM齊齊向上。不過美國聯儲局早最新議息會議記錄顯示，大多數委員認為，年底前可能要再加息一次，並同意利率應在一段時間內保持限制性，直到確信通脹正朝向目標持續下降，對科技股前景不利？長揸仲未係時候？
市場對以巴衝突影響中東石油輸出的憂慮緩和，加上美國上周原油庫存增近1,300萬桶，國際油價連續第二天回落。隔晚紐油及布油瀉逾2%。三桶油之中，中石油(00857)及中海油(00883)逆市下挫，仲未調整完？
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