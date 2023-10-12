內地零售復甦唔多掂？經呢兩間公司數據一窺究竟...

周大福最近公布截至今年9月30日止三個月的第二季度銷售數據，可見內地同店銷售按年下跌12.5%。與此同時，香港及澳門方面的同店銷售按年錄得增幅55.7%。

另內地珠寶鑲嵌、鉑金及K金首飾類別的同店銷售於季內下跌27.7%，而零售值下跌17.9%，公司解釋，此乃由於宏觀環境疲弱普遍影響非必需品的購買需求。

而莎莎國際最近公布今年7月1日至9月30日止的第二季度未經審核之最新銷售數據，期內營業額按年升46.2%至10.97億港元。當中線下銷售增加50.6%至9.15億港元，而集團線上銷售增加27.7%至1.81億港元。

該企指，中國內地市場仍是中至長期的業務目標，將繼續發展第三方社交平台及微信小程序，連結美容顧問及中國內地顧客，讓他們隨時在網上購物及下單。惟期內中國銷售數據並不算理想，同店銷售按年下跌10.8%；線上及線下銷售的營業額為1.46億港元，佔集團總營業額為13.3%，期內內地店舖減少19間，線下銷售額恢復至疫情前57.8%的水平。