柳井正盛讚下屬領導UNIQLO有方　點解咁得老闆歡心？

現年44歲的塚越大介9月正式「擔大旗」，成為迅銷集團資深執行董事、UNIQLO執行董事、總裁兼首席運營官(COO)，他2002年進入迅銷，2019年就任迅銷資深執行董事，負責Uniqlo美國與加拿大市場，並於2022年擔任UNIQLO品牌運作的全球行政總裁。

據當時迅銷公告解釋，公司目標是通過創建一個團隊來進一步加強管理職能，該團隊將每個市場的經理聚集在一起，並加速推動本公司以團隊合作為中心的Zen-inKeiei(全員經營)管理原則的框架。該框架將有助於確保所有部門有效協調，並確保所有員工都採取管理思維。

被問到塚越大介是否柳井正的接班人，柳井正表示，相信他是潛在的接班人之一，否則也不會任命他為UNIQLO總裁。他並表示這項人事變動是自然而然的事。