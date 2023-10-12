m18講場：港交所紅的攞大奬　背後有軍師教路？

千祈唔好睇少呢個獎，要過五關、斬六仗先拎到，喺行業極具認受性。港交所近年積極建立更強大嘅全球市場，努力做好「超級連繫人」嘅角色。今鋪攞大獎，希望會為國際化布局起個好兆頭！

至於背後嘅好軍師係邊個？咪就係早排請辭，將於年底離任兼返英國家鄉嘅首席傳訊總監高凱莉(Tori)。臨別秋波幫港交所拎大獎，相信佢都好開心啫！

外界對Tori認識可能不多，事關佢甚少出現喺鏡頭前面。Tori自2018年加入港交所，一直領導和提升集團的企業傳訊科，任內亦廣納人才，大力加強及推廣港交所品牌、形象，仲帶領港交所公關部門攞咗唔少最佳公關團隊嘅大獎㗎！

又記唔記得早排港交所變身茶樓請老友記飲茶？雖然個項目唔太關Tori事，但支持項目出現嘅香港交易所慈善基金(HKEX Foundation)就出自佢手筆，慈善基金自自2020年推出，每年都會撥款資助支援社區發展、滿足社會需要的長期項目，為香港的長期可持續發展作出貢獻。單計去年，就有14個項目拎到資助。可見佢上任以來，一直積極推動港交所企業社會責任(CSR)工作，默默地做咗唔少嘢。小記在此祝Tori返到英國有好嘅發展，生活愉快！