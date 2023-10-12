馬來西亞廉航MYAirline因財困突然全線停飛

外媒報道，馬來西亞廉航MYAirline因財務問題周四(12日)突然宣布停飛，直至另行通知，成為疫情後第一家倒閉的馬來西亞航空公司。

MYAirline周日(8日)表示，正處於敲定戰略合作夥伴關係的後期階段。周一(9日)該公司並獲得馬來西亞民航局的航空營運商牌照延期，允許其商業客運航班再營運兩年，直至2025年。

MYAirline在周四凌晨發布的聲明中表示，做出這一個極其痛苦的決定，因為巨大的財務壓力，使得公司有必要在股東重組和航空公司資本重組之前暫停營運。公司指，董事會、股東和全體人員將努力不懈，盡快恢復營運，但現階段無法承諾任何時間表。

受影響的MYAirline乘客已獲知會透過customercare@myairline.my聯絡航空公司以啟動退款流程。MYAirline並建議受影響的乘客不要前往機場，並尋求其他旅行安排前往目的地。

MYAirline人力資源總監Yeoh Sai Yew表示，從10月12日開始，直到進一步更新為止，所有員工都將在家工作。公司也鼓勵員工利用可能任何未使用的年假。

最近幾周，有傳言指公司因拖欠員工工資、延遲支付服務供應商費用，以及難以為新飛機租賃籌集資金而陷入嚴重財務困境。

MYAirline於去年12月開始營運，在吉隆坡國際機場營運着一支由9架空中巴士A320-200組成的機隊，目標是到年底擁有20架飛機。