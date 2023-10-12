城市花園3房海景戶劈價190萬　終以1700萬成交

港島屋苑都要劈價出貨，北角城市花園套三房全海景單位，減價190萬元，成交價1,700萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21日昇蔡嘉駿稱，北角城市花園9座高層C室，實用面積約1,014方呎，套三房設計，望全維港煙花海景，成交價達1,700萬元，原業主早於今年8月放盤，最終減價190萬元成交，減幅約10%，呎價約16,765元。

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九龍區

●美聯邱漢榮表示，荔枝角美孚新邨4期百老滙街105號中層A室，實用面積約496方呎，兩房間隔，望園景，放盤4個月，原叫價660萬元，一度降價至590萬，現再減至528萬元成交，獲一直租樓外區客承接，累減132萬元，呎價約10,645元。

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新界區

●美聯胡國源指，馬灣珀麗灣2座高層B室，實用面積約779方呎，套三房連工人套房間隔，望全海景，先前以950萬元放售，於區內睇樓多時的區內客，見原業主願大幅減價93萬元，故以857萬元承接，呎價約11,001元。

●中原周毅麒表示，荃灣愉景新城6座中層F室，實用面積約485方呎，兩房間隔，7月底放盤開價760萬元，上月底大幅降價至680萬元，年輕上車夫婦睇樓後即場議價4小時至深夜，以643.3萬元承接，呎價約13,264元。

●中原麥耀倫稱，荃灣綠楊新邨B座極高層4室，實用面積約582方呎，三房間隔，開價818萬元，連月減價，最近減至750萬元，吸引同區換樓客睇樓，議價20萬元，斥730萬元承接，呎價約12543元，較銀行估價低約60萬元。

●祥益盤嘉茵表示，屯門冠峰園4座低層F，實用面積約580方呎，兩房間隔，區內首置客父母感近期樓價下調，積極睇樓協助其子女上車，獲減減偵63萬元，即睇即買資助「一筆過」以425萬元購入自用，呎價約7,328元。

●中原伍耀祖稱，天水圍嘉湖山莊10月暫錄約9宗買賣，景湖居1座高層E室，實用面積約446方呎，兩房間隔，交吉以420萬元放售，現以410萬元沽出，呎價約9,193元。

●中原劉喜燕表示，元朗錦綉花園10月暫錄約3宗買賣，屋苑荔枝南路單號屋，實用面積約1,035方呎，9月放盤時開價約1,380萬元，日前議價後以1,232萬元沽出，呎價約11,903元，累減約148萬元，新買家為分支家庭客。

●美聯羅航星指，大圍盛世南翼2座高層C室，實用面積約958方呎，四房雙套房間隔，先前以1,900萬元放售，及後獲外區家庭客洽購，議價212萬元，以1,688萬元承接，呎價約17,620元。

●中原黎宗文稱，大圍10月暫錄約5宗二手買賣，居屋雲疊花園2座中層J室，實用面積約593方呎，三房間隔，上月已補價自由市場開價約650萬元，日前議價後以625萬元易手，呎價約10,540元，新買家為用家。

●世紀21奇豐袁麗詩指，沙田帝堡城8座低層C室，實用面積約873方呎，套三房連工人套房間隔，望園景，叫價1,150萬元，放盤4個月，累減162元，獲買家以988萬元承接，減幅約14.1%，呎價約11,317元，原業主持貨約3年，帳面虧蝕157萬元。

●世紀21奇豐鄭達昌稱，馬鞍山銀湖‧天峰成交，單位為1座中層A室，實用面積約1,432方呎，四房間隔，享海景，放盤兩個月，叫價2,380萬元，累減250萬元，以2,130萬元成交，減幅約10.5%，呎價約14,874元。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山觀瀾雅軒5座中層D室，實用面積約601方呎，兩房間隔，開價約730萬元，議價後以715萬元易手，呎價約11,897元，新買家為用家。

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