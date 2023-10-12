美通脹數據略高預期　美股全線向下

美國通脹數據略高於預期，美股3大指數早段全線向下，道指跌56點，報33,748點；標指跌5點，報4,371點；以科技股為主的納指跌6點，報13,652點。港股夜期報18,092點，跌191點；低水146點。

近期美股市場波動很大程度是受到國債孳息率上漲影響，惟有分析認為，隨着美國財政部的發債高峰期過去，從供求角度來看，以10年期美債為代表的長期國債供求平衡已經趨穩，利率或已經見頂。

國泰君安國際研究報告指出，由於今年初美國債務上限談判一直懸而未決，導致美國財政部帳戶餘額在5月幾乎見底，故當債務上限的協議達成後，財政部立刻透過大量發債緩解「囊中羞澀」的窘境。不過，大量增發國債亦導致美債價格有下行壓力，從而推升了孳息率。

經歷過去數月大額發債，截至2023年9月底，美國財政部帳戶餘額恢復至6,800億美元，超過了新冠疫情前的平均值。財政部已經度過了大規模回補庫存的階段，未來的發債節奏會趨於常態化。

企業消息方面，科技巨頭微軟(Microsoft)表示，收到美國稅務局通知，稱公司需要補交289億美元(約2,254億港元)的額外稅款。有關稅款涉及微軟在2004年至2013年間，公司於不同國家與司法管轄區之間的利潤分配。微軟擬向美國稅務局提出行政上訴，亦表明會在必要時訴諸司法程序。微軟股價早段曾跌0.4%。