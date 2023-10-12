旺角新盤更新價單加大折扣　九龍塘洋房項目首錄成交

整體樓市氣氛薄弱，有現樓項目變陣增加優惠吸客，旺角新盤更新價單上調部分單位折扣率，變相減價。至於市區一手豪宅則具承接力，九龍塘洋房項目首錄成交，售價達1.78億元。

●ONE SOHO更新部分價單 總折扣相當於減價逾一成

以提供最多折扣的12樓A8室為例，該單位價單定價為838.1萬港元，以舊有折扣14.5%計，折實價716.57萬元。價單更新後，單位折實價為620.19萬元，下調約13.5%。而在不同折扣率下，該批指定單位折實價介乎約620.1萬至715.1萬元，呎價約20,006至25,092元。

此外，新價單亦增設最多售價3%的代繳從價印花稅優惠，以及最高5%的提前成交、不選用按揭現金回贈。

●旺角ONE SOHO逾180伙已交樓 一按增設首年免息免供

該集團執行董事田兆源稱，自8月開始交樓至今，有逾180伙經已完成收樓。項目開售至今累售191伙，套現逾13億港元，平均成交呎價約23,800元。

配合現樓銷售，項目一按將增設首年免息免供計劃，按揭成數為樓價八成，並將於今日(12日)稍後時間更新價單。

●旺角ONE SOHO一房連開放式廚房曝光 單位樓高3.4米

其中附設裝修為28樓A1室，實用面積285方呎，一房連開放式廚房間隔，客飯廳呈長形設計，牆身選用漸變藍黃色的特色玻璃牆，附連22方呎闊度與客廳相等的露台，單位樓層高度3.405米，睡房預留位置設置開放式衣櫥。

另外兩個交樓標準單位，同屬一房開放式廚房間隔，其中28樓B7室，實用面積320方呎，客飯廳連接22方呎露台，睡房採用L型落地大窗。另一個開放單位為28樓A6室，實用面積298方呎。

●傲玟3房戶2921萬重新售出 較2年前成交價平3成

何文田一手樓盤傲玟周四(12日)招標售出1伙，據成交紀錄冊，項目2座12樓A室，實用面積1,403方呎，成交價逾2,921.04萬元，呎價約20,820元。

該單位曾於2021年3月以逾4,366.13萬元售出，其後交易告吹，是次最新售價較當時低逾三成。

●九龍塘禮著錄首宗成交 洋房以1.78億售出

同創集團發展的九龍塘已屆現樓洋房禮著，於周三(11日)錄得項目首宗成交，據成交紀錄冊，項目1號洋房，實用面積同為5,183方呎，昨以1.78億港元售出，呎價約34,343元。

資料顯示，該洋房樓高3層，連994方呎花園、1,413方呎天台及停車位，並設升降機。

●薄扶林VICTORIA COAST下周一招標發售1伙三房戶

華懋集團旗下港島薄扶林域多利道翻新項目VICTORIA COAST，周四(12日)公布新銷售安排，再推出1伙於下周一(16日)下午2時招標出售，為時一小時。單位為A座18樓A室，實用面積1,367方呎，三房連套房間隔。

據成交紀錄冊，該盤至今暫錄3宗成交，均於9月底錄得，售價由2,480.66至3,480.53萬元，總金額8,566.19萬元。