【東方日報產評】大國博弈禍全球　經濟衰退無盡頭

今年全球大致走出新冠疫情，但中美博弈無休止，全球經濟復甦步伐不似預期，加上去年爆發俄烏戰爭後，近日又發生以巴戰爭，令中東局勢風起雲湧，非但為能源通脹添加不明朗因素，也令國際地緣政治風險急升，不利全球需求復甦。若明年美國大選年，拜登政府堅持以打「中國牌」來拉票，中美緊張關係再升級，連串的脫鈎、分裂、戰禍，將令世界經濟迎來難以承受的痛，結果只有繼續震盪尋底，日子難過！

過去支持全球經濟增長的全球化發展模式，大前提是互惠互利，創造多贏，善用各自的資源和條件，將全球貿易量愈做愈大，支持經濟產值發揮最大的效益。惟隨着中美爭霸，在經貿各大領域競爭大於合作，過去兩國合作的協同效益消失，美國無法再利用中國的生產條件來將其技術優勢效益最大化，中國亦無法利用美國的技術和資本來加速經濟發展，結果就落得如今中國經濟乾塘，美國經濟衰退兩大趨勢。此情此景，全球經濟展望怎能樂觀？

除了改變競合關係外，未來在兩國博弈下，重要的技術都會摒棄過去的「兼容」基礎，分為中美兩大不同的制式發展，5G設備如是，電動汽車充電設施如是，這意味核心產業無法再闖昔日全球化下的高峰，也意味市場呈分裂趨勢，既不利資本與人才往來，也不利創新科研，說到底就是讓全球經濟發展蒙受損失。

天下太平，中美脫鈎的負面影響，尚可期望以時間來沖淡。奈何戰禍頻生！去年爆發俄烏戰爭，令歐洲一度陷入能源危機，打擊歐洲經濟，也令美國通脹惡化，得持續激進加息來應對，加大經濟衰退的風險。禍不單行，近日又爆發以巴戰爭，令中東局勢再度生變。雖然今時今日，美國再沒依賴中東的石油供應，但從昨日美國公布的通脹數據高於預期可見，物價水平仍未穩定下來。若全球石油供應緊張，沒有俄羅斯和沙特阿拉伯等產油國的協作，只怕難實現油市供應穩定。油價再度失控上升，顯然不利美國抗通脹，甚而迫使聯儲局延長加息周期，加速美國經濟走向衰退。

利率高企、國際地緣政治風險有增無減，不利投資與消費。當前中國經濟失速，內房危機需時化解，若今年經濟能實現約5%的增長目標，已是不錯的成績，但今年下半年的疲弱趨勢若未及扭轉，則明年的展望未許樂觀，這對全球經濟而言顯然也不是好消息，皆因如今中國是全球最大貿易國，中國需求疲弱，意味各貿易夥伴都少了生意，治理內部經濟問題只會更棘手。

美國執意要與中國脫鈎，推動全球製造業供應鏈重構，其實也不無風險。畢竟相對於中國的全產業鏈規模效益、高效的物流及豐富的技術與勞動力資源，刻下實無法找到替代地方。歐美資金藥石亂投，最終未必能得到好效果，結果必然會反映在投資回報和經濟產值上，資本市場動盪亦由此而起。

到底下月中美元首會晤，能否在某些領域合作上破冰，好讓世界經濟有喘息的機會，當是全球資金屏息以待的大事。