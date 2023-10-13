債王教併購套利交易賺價差　看淡大市及債券回報

美國股市估值仍處於高位，股票很容易就因為風吹草動而大上大落。比如此前因為國債孳息率上升，導致美股顯著回調。基金公司品浩(PIMCO)的共同創始人、有「債王」之稱的傳奇投資者格羅斯(Bill Gross)則提出另一種交易思路，建議投資者可以買入待完成收購的股票，以「套利交易」賺取價差。

一般而言，當一定上市公司獲溢價收購或私有化時，其股價會有受到提振，但距離收購出價仍會有一定「水位」，以反映收購可能失敗的風險。假如投資者認為收購有很大機會成功，則可以買入獲收購公司的股票，以賺取一定程度的價差。其中一個具體例子，是微軟於去年初宣布以每股95美元的出價收購動視暴雪，而後者的股價於今年初時於70至80美元間一直徘徊，直到最近才一路升至94美元以上，若投資者於今年初買入動視暴雪，則仍然有賺。

格羅斯說︰「由於股市整體估值較高，我最近才使用價差套利策略......如果研究得當，可以提供更高的預期回報，同時減少負面影響。」

他表示，這種「併購套利交易」策略非常具吸引力，因為回報不一定與經濟或大市表現有關，可以帶來更高的潛在回報。他更明言看淡整體大市及債券的回報，直指「就未來總回報而言，我會放棄股票和債券」。

格羅斯又提到，看好奢侈品行業的併購套利交易，因為這是「一個相對安全的行業」，與通常會受到嚴格反壟斷審查的科技公司不同，奢侈品行業的收購通常不會引起監管反對。在他看來，現在Coach母公司Tapestry Inc.收購Michael Kors母公司Capri Holdings Ltd.的交易，也是一次值得押注的機會。

該交易目前尚待完成，Capri的股價約為52美元，較收購作價57美元仍然低水，意味着投資者有近一成的潛在回報。格羅斯亦指出，假如該交易能夠在6至9個月內完成，則年化回報率可達到14%，相當可觀。