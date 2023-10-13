鄧聲興：美債息見頂　利好科技股

近日，美國聯儲局官員發表「鴿」派言論，認為除非前景發生變化否則不必再度加息，言論有利市場風險偏好回升並紓緩長債息上升的壓力。近期數據顯示，美國通脹今年以來整體呈現下跌趨勢，或有望降溫。

由於緊縮貨幣政策對經濟影響存在滯後效應，連同聯儲局本輪超過十多次的加息，通脹正朝向目標水平，故當未來公布的通脹數據繼續強化市場對快將到達通脹目標的預期，或出現減息憧憬。國債是為利率周期中率先見底的資產，債息並不需等待貨幣政策真正進入減息周期而只要出現減息憧憬便會首先下跌。

同時，市場面臨全球經濟增長放緩擔憂。國際貨幣基金組織(IMF)近期的展望預計，今年世界經濟將增長3%，並預計2024年全球經濟增速為2.9%，相較7月時的預測下調0.1個百分點。避險情緒使投資者多偏好轉向國債等較傳統避險的固定收益型資產，推動美國國債價格上漲，並進一步導致國債收益率走低。

債息與納指呈反向走勢

近日，對息口敏感的兩年期美債息降至5厘以下，10年期美債息亦一度低見約4.62厘，為3月以來最大跌幅。考慮「鴿」派言論預示美加息周期或終止，連同全球地緣政治不明朗因素下，美債息或有機會見頂。

美國10年期債息與納斯達克指數呈現反向變化，兩者相關系數約為負0.823，如孳息率見頂，或有利於納指回升。納指因其成分股多來自資訊科技行業，多被視為衡量科技股表現的重要指標之一，故利率見頂帶動下科技股有望回暖。

市場層面來看，以科技股為主的增長型板塊對利率敏感度較高，常被視為長存續期的資產，故最受債息的影響。在高企的債息或有望見頂並進一步回落時，長存續期的資產便會因而受惠。早前受利率影響而調整幅度較大的增長型科技股板塊亦會因而受支持，若市場氣氛配合，往年第四季度相關板塊普遍做好的季節性因素或於今年繼續出現，科技板塊有望做好，不妨留意。

意博資本亞洲管理合夥人 鄧聲興(作者為註冊持牌人士)