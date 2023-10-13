第一太平聯營投資太陽能項目綜合發展商

第一太平( 00142 )之聯營公司Manila Electric Company(Meralco)公布，Meralco之全資附屬Meralco Powergen Corporation(MGen)之可再生能源發展部門MGen Renewable Energy, Inc.(MGreen)，與SP New Energy Corporation(SPNEC)及其母公司Solar Philippines Power Project Holdings, Inc.(SPH)已協定，將投資159億披索(約2.804億美元或22億港元)認購SPNEC之157億股普通股及194億股可贖回優先有投票權股份。

SPNEC為一家在菲律賓證券交易所上市之太陽能項目綜合發展商、擁有人及營運商，並由SPH擁有大多數權益，而SPH之成立旨在加速菲律賓太陽能之發展。

為實現有關投資，SPNEC將申請增加法定股本。MGreen之新注資將可為其太陽能項目之建造及擴展提供資金。MGreen之投資緊接Metro Pacific Investments Corporation於2023年3月28日所公布投資20億披索(約3,530萬美元或3億港元)向SPH收購SPNEC之16億股普通股。

於完成後，MGreen之普通股及優先有投票權股份使MGreen成為SPNEC之控股股東，並擁有50.5%總投票權益。有關交易須待若干先決條件獲履行(包括相關監管批准)後，方可完成。

根據Meralco之新聞稿，MGreen已與SPH協定，運用SPNEC作為主要工具，以在呂宋島發展3,500兆瓦之太陽能電池板以及4,000兆瓦時之電池儲能系統。根據該新聞稿，該項目將為全球最大的太陽能項目之一，為實現菲律賓35%的能源來自可再生能源的預期目標作出重大貢獻。