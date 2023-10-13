港股黑期低水290點　油金偏軟

●踏入亞洲時段，美匯指數升0.71%，報106.57；港匯見7.8232；離岸人民幣(CNH)報7.311；美元兌日圓處149.78；歐元報1.0537，英鎊報1.2184。金價處1,871.06美元。布油報86.26美元，紐油報83.46美元。比特幣(Bitcoin)跌0.5%，報2.67萬美元。道指期貨變動不大。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水290點。

●道指收報33,631點，跌173點或0.51%；標指收報4,349點，跌27點或0.62%；納指收報13,574點，跌85點或0.63%。

●港股ADR指數按比例計算，收報17,912點，跌326點或1.82%。

●10月恒生指數夜期收報17,911點，跌372點，低水327點，成交22,907張。

●紐約期油收報每桶82.91美元，跌0.69%；倫敦布蘭特期油收報每桶86美元，跌0.21%。

●紐約期金收報每安士1,883美元，跌0.2%。

●英國富時100指數收報7,644點，升24點或0.32%；德國DAX指數收報15,425點，跌34點或0.23%；法國CAC指數收報7,104點，跌26點或0.37%。

●美國9月消費物價指數(CPI)按年升3.7%，略高於市場預期。撇除能源及食品後的核心CPI按年升4.1%，符合預期。

●英國8月GDP按季升0.2%符預期。

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