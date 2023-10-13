姚浩然：恒指或下試支持　油股仍有防守力

亨達財富管理董事總經理姚浩然表示，美國CPI升幅略高於市場預期，隔晚美股下跌，在外圍市況轉弱下，相信港股六連升亦會斷纜。事實上，匯金公司增持內地四大銀行A股，雖然對市場氣氛有提振作用，但入市數額不算大，對內銀實際影響亦屬未知之數，對大市刺激作用有限。走勢上，恒指近日升至50天平均線約18,200點水平有明顯阻力，短線有機會回試20天線約17,700點，甚至10天線17,630點，若能守穩其上，則仍有機會向上挑戰阻力。