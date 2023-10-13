姚浩然：恒指或下試支持 油股仍有防守力
2023年10月13日 11:04
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亨達財富管理董事總經理姚浩然表示，美國CPI升幅略高於市場預期，隔晚美股下跌，在外圍市況轉弱下，相信港股六連升亦會斷纜。事實上，匯金公司增持內地四大銀行A股，雖然對市場氣氛有提振作用，但入市數額不算大，對內銀實際影響亦屬未知之數，對大市刺激作用有限。走勢上，恒指近日升至50天平均線約18,200點水平有明顯阻力，短線有機會回試20天線約17,700點，甚至10天線17,630點，若能守穩其上，則仍有機會向上挑戰阻力。
隔晚中資科技股在美國預託證卷市場出現明顯跌勢。姚認為，在納指跌幅不大的情況下，科技股跌勢反映市場開始沽貨獲利。當中京東集團(09618)走勢疲弱，在年初約250元的高位回落，現時在110元左右反覆上落，未見到有明顯反彈的趨勢。
國際油價連續第3日回落，姚浩然認為，油價升至90至92美元阻力不輕，短期再上機會不大，仍要留意中東局勢發展，料仍能企穩80美元樓上。至於在本港上市的油股，估值仍然吸引，防守力相對外國油股為強，股價回調幅度有限。另外，他建議亦可留意天然氣相關股，如昆侖能源(00135)。