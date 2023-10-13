【高盛推介】騰訊、美團連升後回吐　好淡倉部署

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊連升6日，昨日(12日)曾高見317.2元的過去3周高位。今早(13日)回吐，開市低開約1.2%後跌幅略擴大，現報311.4元，跌約1.6%。有券商料騰訊今年第三季遊戲收入按年增長8%，並維持對其「買入」評級。

美團由上周五起連升5日，累計升近12%，曾高見120元的半個月高位。今早回吐，最低見113.7元。現報114元，跌約3.7%。美團旗下美團閃購公布，十一黃金周中的即時訂單量同比增長37%。

觀察個股輪證資金流向，騰訊淡倉於昨日獲資金轉向流入，有約440萬元，為昨日最多資金流入的個股相關資產。

觀察港股通資金流向，北水於昨日繼續沽出騰訊，錄得約4.05億元資金淨賣出。美團則於昨日繼續獲北水吸納，錄得約6,800萬元資金淨買入。

騰訊購20249，行使價316.43元，2023年12月29日到期，實際槓桿10.3倍，少數中年期貼價條款、高敏感度、高槓桿。

騰訊購20106，行使價360.2元，2024年03月25日到期，實際槓桿8.7倍，中期輕微價外、低街貨。

騰訊沽16028，行使價288.68元，2023年12月19日到期，實際槓桿12.2倍，輕微價外、低面值。

騰訊沽15766，行使價277.8元，2023年12月19日到期，實際槓桿13.5倍，低面值、高槓桿。

美團購19690，行使價140.1元，2024年03月14日到期，實際槓桿6.4倍，行使價145元以下、3個月期以上、低街貨證中最高槓桿。

美團購20361，行使價120.1元，2024年06月25日到期，實際槓桿4.0倍，最貼價條款、高敏感度。

美團沽17780，行使價107.9元，2023年12月22日到期，實際槓桿7.0倍，行使價100元以上、2個月期以上、低街貨證中最高槓桿。

美團沽16076，行使價99.95元，2023年12月19日到期，實際槓桿8.4倍，低面值、易於控制注碼。

美團及騰訊牛熊證條款：

騰訊牛56096，收回價300元，行使價297.2元，換股比率500，槓桿比率22.1倍。

騰訊牛62938，收回價290元，行使價287.2元，換股比率500，槓桿比率13.1倍。

騰訊熊54054，收回價330元，行使價332.8元，換股比率500，槓桿比率13.0倍。

騰訊熊52287，收回價340元，行使價343元，換股比率500，槓桿比率9.7倍。

美團牛65291，收回價100元，行使價97元，換股比率100，槓桿比6.6倍。

美團熊53325，收回價150元，行使價153元，換股比率500，槓桿比率3.1倍。

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