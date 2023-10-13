美擬阻中企海外子公司獲AI晶片　下一步恐波及呢類美企...

日前有指美國快將修改限制對華運送先進晶片規定。外媒最新報道，美國政府正在考慮禁止中國企業透過設在海外的子公司獲得美國人工智能(AI)晶片，有關措施可能包含在新的晶片出口措施中。

此前限制措施中，美國允許中國海外子公司不受限制可獲得同樣的半導體，意味着中國用戶可作遠端存取。消息人士透露，美方目前正在考慮如何填補這項漏洞。

戰略與國際研究中心主任Greg Allen表示，中國公司正在購買用於海外資料中心的晶片，而新加坡是雲端運算的重要中心。此前，外媒指美國已經修改限制對華運送先進晶片規定，正接受最終審查。

專家稱，雖然據美國法律將人工智能晶片運送到中國內地屬非法行為，但美國很難監管這些交易，並指出中國員工可以合法地遠端存取位於外國子公司的晶片。

美國喬治敦大學的智庫安全與新興科技中心（CSET）在2022年6月的一份報告中發現，在2020年8個月期間透過中國軍事招標採購的97 個人工智能晶片中，幾乎全數都是由美國公司設計。

報道指，目前尚未清楚美國政府如何堵塞允許中方存取亞馬遜網絡服務（Amazon Web Services）等美國雲端服務供應商取得同樣AI技術，這些供應商可以讓其客戶獲得相同的人工智能功能。但消息人士稱，美方努力解決這個問題。