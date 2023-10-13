【高盛推介】內銀股回吐　日前獲匯金公司增持

高盛(亞洲)有限責任公司：日前匯金公司增持建行、工行、中行、農行A股股份，涉資約4.77億元人民幣。及後有官媒指對於穩定市場情緒、恢復投資者信心，將起積極作用，及有十分重要的護盤信號意義。

內銀股今早(13日)回吐，當中日前連升7日的建行，今早至今在4.6至4.7元間窄幅上落。現報4.68元，跌約0.2%。工行日前連升5日，今早至今在3.85至3.9元附近窄幅上落。現報3.9元，跌約0.5%。

中行昨日(12日)升約4%，今早亦見回吐。現報2.83元，跌約0.7%。招行昨日升約4.3%，今早低開後早段曾短暫反彈。現報32.95元，跌約1.3%。

觀察個股輪證資金流向，建行及工行好倉於昨日獲資金轉向流入，分別有約110萬及120萬元。

中行及招行好倉於近日獲資金吸納，本周三及本周四分別共錄得約20萬及30萬元資金流入。

建行購27950，行使價4.91元，2023年12月21日到期，實際槓桿14.1倍，貼價、高槓桿。

工行購27796，行使價4.0元，2023年12月21日到期，實際槓桿12.8倍，貼價。

中行購13620，行使價3.17元，2024年03月21日到期，實際槓桿10.8倍，中年期、時間值損耗較低。

招行購19390，行使價38.43元，2024年01月24日到期，實際槓桿7.7倍，中年期、時間值損耗較低。

內銀股牛熊證條款：

建行牛50185，收回價4元，行使價3.9元，換股比率10，槓桿比率5.9倍。

工行牛51932，收回價3.3元，行使價3.2元，換股比率10，槓桿比率5.0倍。

中行牛63534，收回價2.3元，行使價2.22元，換股比率10，槓桿比率4.3倍。

招行牛56199，收回價25元，行使價24.6元，換股比率100，槓桿比率3.4倍。

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