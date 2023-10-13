反對惡劣天氣下開市　證券及期貨專業總會：不能輕視生命安全

近日傳港府研究「打風不停市」安排有新進展，香港證券及期貨專業總會(HKSFPA)向本港官員及財金官員發公開信，反對政府在未充分完善保障人身安全的情況下，強行推出在惡劣天氣下開市的措施。同時指，香港每年因惡劣天氣而暫停交易的日子平均只有1至2天，質疑有關改革是否能夠在成本和效益之間取得平衡。

該會指，不能忽視需要親自前往辦公室工作的後勤人員、輕視他人的生命和安全，並應該避免社會上一些冷漠言論。政府應確保有相關的配套支援措施，包括銀行、交通、電腦、信息技術和保險，探索一個能夠在不給從業人員帶來額外成本的情況下實施的解決方案。

深圳、上海證券交易所可以在惡劣天氣、全市停課停工下維持開市，惟該會直言，中港情況不同，內地的券商和銀行擁有更大的辦公空間，可以容納員工在惡劣天氣下留宿辦公，香港難有相同條件，僅靠遠程辦公軟件未必能輕鬆控制辦公室的電腦設備，而且打風開市牽涉到銀行業資金提存等問題亦不易解決。

該會對信貨風險、市場風險、資金流通性風險、營運風險等多個風險因素進行綜合性評估，並列出11項潛在風險，若要解決，會牽涉大量社會資源及其他工種的配合。舉例指，惡劣天氣導致交易延遲或中斷，須長期有人員準備搶修、銀行要繼續營運保持資金流動暢通等，故將有許多工種員工需要在惡劣天氣下工作，可能會帶來多方面影響。