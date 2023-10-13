富途陸秉鈞：港股迎來好消息和美國業績期將至

截止本周三下筆之時，港股已經連續上漲5天，連升多天的趨勢主要是受惠於人民幣在長假期後不跌反漲，以及代表美國科技股的指數，納指100大幅回升的氣氛所帶動。前者主要是因為美元和美債孳息率明顯下跌，這當中，美元指數重回至106元的阻力之下，美元漲勢稍為緩和；後者扭轉9月弱勢，上漲並且重回到15,000點，提振了港股氣氛所帶來的正面影響。

港股於周三高開後，一度重上18,000點心理關口水平，儘管午後稍為回順，但仍然維持較高位收盤。隔晚外圍股市並不太強勁，港股仍然明顯上升，筆者認為當日主要是消息傳出而提振的影響。外媒報道，內地政府正考慮提高2023年的財政赤字率，並準備推出新一輪刺激措施以實現全年經濟增長目標。主要是考慮額外發行至少1萬億元人民幣的國債，用於水利工程等基礎建設支出。

消息提到其中一位知情人士稱，這可能使今年財政赤字率高於3月份設定的3%上限目標。此前內地政府更多都是從金融工具和貨幣政策進行調整，較少使用財政政策，這次消息假如落實，將會是一個比較強力的「放水」支持。這解釋了為甚麼港股在連續四天上升後，至周三當天仍能保持明顯上漲。當日收盤後，內地更加傳出了一個久違了的利好消息，就是「匯金」再次增加內銀股！當晚匯金公布同時增加內地最大型的四間國有銀行，雖然資金並不算多，加起來只有4.77億元，但對市場的意義較大！

消息進一步提振港股。從恒指期貨T+1時段(俗稱「夜期」) 一度借美股高開帶動上試18,200點水平。恒指正式開盤的時候也裂口高開維持此漲幅至收盤。內銀股升幅達到4%~5%，成為指數貢獻的主角。

由於2015年8月那次是以轉讓方式增持，若果真的要參考從二級市場吸納後的歷史，可以看到時間範圍是從2008年9月一直至2013年6月。時間誇度非常長。但每次匯金公布增持消息後，A股在其後大多數的時間都錄得漲幅，或出現止跌現象。今次匯金「出手」後，也表示會在未來6個月內繼續增持，相信對恒指會多了一個較中期的利好啟示作用。不過較為美中不足的是，隨着大市連升5日，內銀板塊也跟著漲，並錄得一定升幅。內銀周四更加是裂口跳升，隨着短期利好消息有可能已經傳出得「七七八八」，無論是內銀股，還是恒指，建議不要高追，就算看好，也比較適宜待恒指再下跌的時候測試低位支持並且企穩回升後，才吸納會較佳。

最後，美股即將開展第三季財報業績會的公布期，筆者將會在未來一段時間，為大家帶來最新業績公布後的最新分析。本周打頭陣的，是美國銀行股，包括富國銀行(WFC.US) 、花旗銀行(C.US) 和摩根大通(JPM.US)，三間公司同樣會在周五晚(13/10)美股開盤前公布。其中，摩根大通於5月完成收購第一共和銀行(FRCB.US)後，本季是首次顯示完全併表後的業績表現，較值得留意。

(資料來源：富途牛牛、騰訊自選股)

富途證券香港首席策略師 陸秉鈞(作者為證監會持牌人，持有恒指相關衍生產品)