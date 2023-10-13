碧桂園創辦人楊國強罕有公開露臉　親臨地盤指導施工

據新聞稿，楊國強與總裁莫斌周三(11日)到順德北滘項目工地調研指導，期間，楊國強觀摩了電梯井整體提升模板、外牆橫排模板、一體系斜撐底座等新型塑膠模板的研發情況並考察了模板成型品質。

楊認真詢問了解了新型塑料模板的每一個施工細節、各個構件部位的產品質量，並表示希望新型塑膠模板的成型品質一百分，機械性質與加強系統最先進，有效減輕產業工人的工作強度，協助永續發展、創造社會價值。

該企又指，集團在科技建造有顯著進展，在施工安全、質量和效率等均有明顯優勢，形成獨特競爭力。

值得留意的是，近日有傳楊國強已出售一架私人飛機還債，並正在放售另一架使用中的私人飛機。據報楊楊氏家族近期向碧桂園提供了3億美元的無息借款。