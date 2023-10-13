碧桂園創辦人楊國強罕有公開露臉 親臨地盤指導施工
2023年10月13日 15:36
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楊國強（圖中身穿黑色外套之人）
碧桂園(02007)創辦人楊國強交棒給女兒楊惠妍後已久未在公開場合露面，但碧桂園官方社交平台周五罕有地發表楊國強到順德一個項目地盤視察的新聞稿。
據新聞稿，楊國強與總裁莫斌周三(11日)到順德北滘項目工地調研指導，期間，楊國強觀摩了電梯井整體提升模板、外牆橫排模板、一體系斜撐底座等新型塑膠模板的研發情況並考察了模板成型品質。
楊認真詢問了解了新型塑料模板的每一個施工細節、各個構件部位的產品質量，並表示希望新型塑膠模板的成型品質一百分，機械性質與加強系統最先進，有效減輕產業工人的工作強度，協助永續發展、創造社會價值。
該企又指，集團在科技建造有顯著進展，在施工安全、質量和效率等均有明顯優勢，形成獨特競爭力。
在碧桂園自揭無法如期償付到期境外債務後，楊國強的去向備受外界關注。另一發展商中國恒大(03333)的創辦人許家印早前因涉嫌違法犯罪，已被依法採取強制措施。
值得留意的是，近日有傳楊國強已出售一架私人飛機還債，並正在放售另一架使用中的私人飛機。據報楊楊氏家族近期向碧桂園提供了3億美元的無息借款。