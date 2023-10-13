二手樓價指數按周微升　全年漲幅幾近蒸發

中原城市領先指數CCL最新報157.02點，按周微升約0.15%。本周指數是反映9月21日美國及本港主要銀行宣布維持利率不變，以及9月22日政府放寬樓花按保當周的市況。CCL連跌8周後單周回穩，但指數仍為41周次低，重返2022年12月底時水平。CCL比今年4月168.4點高位，近26周累跌約6.76%，2023年整體樓價僅升約0.16%，升幅近乎完全被蒸發。

CCL雖然單周回穩，惟短期二手成交持續低迷，整體樓價下跌趨勢未變。現時CCL距離2022年12月156.37點低位，只差0.65點或約0.42%。市場繼續憧憬「減辣」，近期睇樓量上升，有買家加快入市，至於本月25日施政報告，對香港樓價的影響將會在11月中旬公布的CCL才開始陸續反映。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報156.85點，按周升約0.33%。CCL(中小型單位)報155.57點，按周升約0.34%。CCL Mass及CCL(中小型單位)齊終止8周連跌，但指數仍重返2022年12月底及2023年1月初時水平。CCL(大型單位)報164.19點，按周跌約0.68%，連跌5周共約2.45%，指數創近6年新低，重返2017年12月底時水平。

四區樓價一跌三升。港島CCL_Mass報157.67點，按周跌約1.17%，連跌4周共約3.56%，指數重返今年1月初時水平。九龍CCL_Mass報150.94點，按周升約0.59%。新界東CCL_Mass報169.14點，按周升約0.24%。新界西CCL_Mass報146.15點，按周升約1.66%。九龍、新界東及新界西樓價單周回穩，但指數仍分別重返去年底至今年初時水平。

2023年計，CCL累升約0.16%，CCL Mass升約0.35%，CCL(中小型單位)升約0.54%，CCL(大型單位)跌約1.48%。港島升約1.14%，九龍升約0.11%，新界東跌約0.51%，新界西升約0.50%。