【產經直播】港股急回 仲未見底？
2023年10月13日 16:18
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銀河證券業務發展董事羅尚沛（左）
美國9月消費物價指數(CPI)按年升幅維持於3.7%，高過預期，美國聯儲局12月加息機會增加，美債息隨即急彈，隔晚美股三大指數下挫。現時距離聯儲局的通脹目標2%仍遠，嚟緊加息機會大？減息遙遙無期？
另一邊廂，內地9月CPI按年持平，按月則上漲0.2%，9月工業生產者出廠價指數(PPI)按年下降2.5%。港股周五(13日)借勢回吐，恒指低開291點，跌幅一度擴大至461點，收市仍跌424點，報17,813點，成交841億元。港股萬八關得而復失，過去6日升逾千點，回吐是正常？抑或港股仲未見底？
外媒引述知情人士透露，中國正在考慮設立一隻由國家支持的平準基金，規模涉及數千億元人民幣，以提振投資者對股市的信心。不過今日對A股懶理消息照插，反映市場對政策冇信心？
京東(09618)遭多間大行唱淡並調低目標價，領跌科網股。綜合大行睇法，主要是因消費市道疲弱，未見京東零售環境有明顯改善，集團於明年的增長和盈利能力存不確定性；以大摩睇最淡，大削美股京東目標價4成。京東股價急挫1成1，創在港上市新低，有冇機會失紅底股？前景的確堪憂？
雖然國家隊增持四大國有銀行A股，惟工商銀行(01398)、建設銀行(00939)、農業銀行(01288)及中國銀行(03988)齊齊跌1%，不過匯金公司則表現未來6個月繼續買，內銀股仲有上升空間？趁回調跟隊？
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