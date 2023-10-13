【產經直播】港股急回　仲未見底？

美國9月消費物價指數(CPI)按年升幅維持於3.7%，高過預期，美國聯儲局12月加息機會增加，美債息隨即急彈，隔晚美股三大指數下挫。現時距離聯儲局的通脹目標2%仍遠，嚟緊加息機會大？減息遙遙無期？

另一邊廂，內地9月CPI按年持平，按月則上漲0.2%，9月工業生產者出廠價指數(PPI)按年下降2.5%。港股周五(13日)借勢回吐，恒指低開291點，跌幅一度擴大至461點，收市仍跌424點，報17,813點，成交841億元。港股萬八關得而復失，過去6日升逾千點，回吐是正常？抑或港股仲未見底？

外媒引述知情人士透露，中國正在考慮設立一隻由國家支持的平準基金，規模涉及數千億元人民幣，以提振投資者對股市的信心。不過今日對A股懶理消息照插，反映市場對政策冇信心？

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