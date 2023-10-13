道期升89點 油價漲逾2% 美匯企穩106水平
2023年10月13日 16:19
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美匯指數報106.11；港匯見7.8226；離岸人民幣(CNH)報7.3079；美元兌日圓報149.7；歐元處1.0557；英鎊報1.2212。金價報1,883.8美元。油價漲2.4%，布油報87.98美元，紐油處84.91美元。比特幣升見26,830美元。道指期貨升89點。
焦點數據：
20:30 美國9月出口物價
20:30 美國9月進口物價
22:00 美國10月密歇根大學消費者信心指數
●恒生指數全日收報17,813點，跌424點或2.3%，主板成交近842億港元。京東跌11.4%，中升控股跌6.28%。https://reurl.cc/6Qdxnd
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●滬深三大指數低收。滬綜指收報3,088點，跌19點或0.64%；深成指報10,068點，跌100點或0.99%；創業板指數報1,996點，跌22點或1.11%。https://reurl.cc/Nyl9Ke
●內地經濟：
內地9月進出口額3.74萬億人幣，規模創年內單月新高。
內地重陷通縮邊緣，9月CPI持平，PPI跌2.5%。
再出招？傳內地研設穩定基金撐A股，規模料數千億人幣。
人行行長潘功勝會見聯儲局主席鮑威爾。
中國9月新增貸款2.31萬億人幣，差過預期。
香港經濟：
●傳中環盈置大廈獲64億洽購至尾聲，呎價較高峰期低5成。
外地經濟：
●阿根廷將基準利率上調至133厘。
●「末日博士」魯比尼及摩通戴蒙齊警告中東危機擴散風險。
●WTO警告以巴衝突倘擴大，全球貿易將迎巨大衝擊。
●渣打CEO料利率長期處高水平，美或再加息0.25厘。
●美擬阻中企海外子公司獲AI晶片，下個堵塞目標可能係...
企業消息：
●英國CMA開綠燈！批准微軟收購動視暴雪。