Canon研新技術　勢破ASML先進光刻機壟斷地位

Canon蓄勢打破ASML在先進製程光刻機的壟斷，周五(13日)開售類似「執字粒」技術的設備，可供生產5納米製程的尖端晶片，期待改良後應用於目前尚未有廠商量產的兩納米製程，換言之尖端製程的晶片生產商日後不一定要用ASML獨步天下、已淪為美國地緣政治籌碼的EUV(極紫外光)光刻機！

一部光刻機的光束可以比喻為一支筆尖極幼的毛筆，提着它在晶圓上寫細字畫國畫，把頭髮萬分之一幼且極為複雜的晶片電路畫上去，之後透過工程師殫思竭慮的工藝把晶片刻蝕出來成形，落筆位置差少許都有報廢之虞。Canon和Nikon都有運用自身積累多年的光學經驗做光刻機，可惜早就被ASML拋離千里之外。

現在Canon另辟蹊徑，不用毛筆，改用「印章」，正式名為「Nanoimprint」(納米印)，把晶片電路設計圖的「印章」置於晶圓上，UV(紫外光)照射之，等如印章的墨水。該企稱，由於印一遍就行，而且光源要求比起EUV低，可以節省成本，並因為省了電，可以減少碳排放。

由於技術新穎，市場關注尖端製程日後可能不一定要用EUV光刻機，美國陣營少了一張向敵對陣營技術封鎖的王牌。Canon拒絕評論日本政府的技術出口管制是否適用於新產品。