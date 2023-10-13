市區新盤具承接力　土瓜灣一房做價創新高

市區新盤承接力不俗，個別成交做價理想，鄰近港鐵土瓜灣站的樓盤有一房以標準戶新高價654萬元售出。至於紅磡項目亦單位連沽兩伙，成交呎價均逾2萬元。

●Wetland Seasons Bay第1期下周二招標發售3伙別墅單位

●維港1號一手兩房戶售1183萬

●凱和山兩房售534.9萬 買方獲18%折扣

路勁地產牽頭發展的屯門掃管笏凱和山最新沽出一伙兩房，單位為5座8樓F室，實用面積495方呎，於周四(12日)以534.9萬元售出，呎價約10,806元。買家選擇120天付款計劃，享有合共18%折扣優惠。

●明雋260呎一房售654萬 做價呎價創新高

●恆大·珺瓏灣第1期下周二起標售18伙

是次發售單位均為2A座的C室，實用面積456方呎，屬兩房連儲物室間隔。

●星凱‧堤岸連沽4伙 套現4044.9萬元

中洲置業營銷策劃總監楊聰永指出，旗下沙田星凱‧堤岸於周五(13日)連沽4伙，成交價由660.4萬至1,173.8萬元，呎價約17,140至20,665元，套現4,044.9萬元。

今日成交包括1座6樓B室，實用面積約337方呎，以660.4萬元售出，呎價約19,596元。連同本月較早的6宗成交，項目於10月已迅速沽出10伙，吸金逾1億元。

他續指，樓盤自上月重推後已累售21伙，套現逾2.4億元。開售至今則售出895伙，套現逾92億元，平均呎價約20,367元。

●必嘉坊BAKER CIRCLE‧GREENWICH周五售2伙

另一伙為20樓K室，實用面積264方呎，以551.33萬元沽出，呎價約20,884元。