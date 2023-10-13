市區新盤具承接力 土瓜灣一房做價創新高
2023年10月13日 21:16
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市區新盤承接力不俗，個別成交做價理想，鄰近港鐵土瓜灣站的樓盤有一房以標準戶新高價654萬元售出。至於紅磡項目亦單位連沽兩伙，成交呎價均逾2萬元。
●Wetland Seasons Bay第1期下周二招標發售3伙別墅單位
新鴻基地產(00016)天水圍Wetland Seasons Bay第1期，周五(13日)上載最新銷售安排，落實於下周二(17日)以每日招標形式發售3伙別墅單位，包括一伙地下連花園單位、一伙複式連天台單位、以及一伙連平台單位，實用面積由902至1,124方呎。
●維港1號一手兩房戶售1183萬
市區新盤餘貨錄承接，市場消息指出，中國海外發展(00688)旗下已屆現樓的啟德維港1號，周五(13日)以1,183.2萬元售出2B座9樓C室，單位實用面積459方呎，兩房開放式廚房間隔，呎價約25,778元。
●凱和山兩房售534.9萬 買方獲18%折扣
路勁地產牽頭發展的屯門掃管笏凱和山最新沽出一伙兩房，單位為5座8樓F室，實用面積495方呎，於周四(12日)以534.9萬元售出，呎價約10,806元。買家選擇120天付款計劃，享有合共18%折扣優惠。
●明雋260呎一房售654萬 做價呎價創新高
佳明集團控股(01271)旗下鄰近港鐵土瓜灣站的明雋，於周五(13日)沽出21樓C室，實用面積260方呎，一房間隔，可遠眺啟德郵輪碼頭及體育園一帶海景，成交價654萬港元，呎價約25,169元，做價及呎價均為項目標準戶新高。據悉，買家屬觀塘區客人。
●恆大·珺瓏灣第1期下周二起標售18伙
中國恒大(03333)旗下公司福彩發展的屯門恆大·珺瓏灣第1期，於周五(13日)上載銷售安排，於下周二(17日)起以每日招標形式出售18個單位，招標期直到12月31日。
是次發售單位均為2A座的C室，實用面積456方呎，屬兩房連儲物室間隔。
●星凱‧堤岸連沽4伙 套現4044.9萬元
中洲置業營銷策劃總監楊聰永指出，旗下沙田星凱‧堤岸於周五(13日)連沽4伙，成交價由660.4萬至1,173.8萬元，呎價約17,140至20,665元，套現4,044.9萬元。
今日成交包括1座6樓B室，實用面積約337方呎，以660.4萬元售出，呎價約19,596元。連同本月較早的6宗成交，項目於10月已迅速沽出10伙，吸金逾1億元。
他續指，樓盤自上月重推後已累售21伙，套現逾2.4億元。開售至今則售出895伙，套現逾92億元，平均呎價約20,367元。
●必嘉坊BAKER CIRCLE‧GREENWICH周五售2伙
恒基地產(00012)旗下的紅磡必嘉坊BAKER CIRCLE‧GREENWICH，於周五(13日)連錄兩宗成交，售出單位包括19樓B室，實用面積387方呎，成交價791.01萬港元，呎價約20,440元。
另一伙為20樓K室，實用面積264方呎，以551.33萬元沽出，呎價約20,884元。