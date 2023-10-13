外籍業主離港賣樓　勁劈360萬沽元朗洋房

外籍業主賣樓回國，劈價360萬元，以1,640萬元沽出元朗加州豪園單號屋，新界洋房呎價再跌穿1萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原陳偉華表示，灣仔星輝苑中層F室，實用面積約395方呎，兩房間隔，上月放盤叫價500萬元，最新以460萬元連租約沽出，減價40萬元或約8%，呎價約11,646元，新買家為外區客。

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九龍區

●中原馬肇堅指，何文田爵士花園3座高層B室，實用面積約791方呎，套三房間隔，望網球場景，最初開價1,300萬元，近期調整至1,250萬元即獲洽購，現以1,200萬元易手，呎價約15,171元。

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新界區

●美聯廖煜榮表示，元朗加州豪園聖巴拿徑單號屋，實用面積約1,713方呎，外籍業主賣樓回國，開價2,000萬元，九龍區買家大膽還價，獲減360萬元，以1,640萬元入市，呎價僅約9,574元，原業主持貨約14年，帳面獲利約902萬元。

●中原王勤學稱，元朗10月暫錄約21宗二手買賣，包括昌威大廈低層B室，實用面積約318方呎，兩房間隔，開價318萬元，減價8萬元，以310萬元沽出，呎價約9,748元。

●中原區國健指，粉嶺及上水10月錄約10宗二手買賣，上水居屋彩蒲苑B座中層4室，實用面積約351方呎，一房間隔，已補價自由市場開價約350萬元，經議價後以320萬元獲承接，呎價約9,117元，新買家為上車客。

●美聯朱惠文表示，火炭駿景園9座中層A室，實用面積約1,039方呎，套三房間隔，買家為用家，預期短期內將有利好樓市政策出台，故趕於施政報告前入市，議價後以1,012萬元承接，呎價約9,740元，屋苑呎價罕見跌穿一萬。

●中原黎宗文指，沙田第一城10月錄約6宗買賣，屋苑36座低層G室，實用面積約307方呎，兩房間隔，9月開價約450萬元，10月減至400萬元，日前議價後以392萬元易手，呎價約12,769元，新買家為上車客。

●中原陳鴻霆表示，馬鞍山10月錄約20宗二手買賣，其中銀湖．天峰2座高層H室，實用面積約603方呎，兩房連儲物房間隔，開價約970萬元，議價後以938萬元易手，呎價約15,556元。

●世紀21奇豐黎健峯稱，馬鞍山居屋富寶花園2座高層C室，實用面積約592方呎，三房間隔，望海景，未補價第二市場原先開價390萬元，放盤半年，累減12萬元，最終以378萬元獲承接，呎價約6,385元。

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