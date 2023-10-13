美股道指升313點　摩通績後漲4%、聯合健康升3%

美股3大指數早段向好，道指升313點，報33,944點；標指升25點，報4,375點；以科技股為主的納指升28點，報13,602點。港股夜期報17,832點，升21點，高水19點。

美國利率持續高企，此前10年期美國國債孳息率一度升穿4.8厘，打壓了股市的表現。不過，美國銀行首席投資策略師Michael Hartnett表示，只要債息能夠維持在5厘以下，則美股能夠避免最壞情況，即市出現跌市，標指短時間內理應不會失守4,200點。

話雖如此，他仍抱持着今年內看跌美股的觀點，利淡股市的因素包括美元走強、孳息率上升、油價上漲，以及小企業信貸緊縮導致失業率上升等。

企業消息方面，道指最大權重藍籌股聯合健康公布截至9月底止季度業績，期內收入按年升14.17%至923.61億美元；純利增長11%至58.41億美元；維持今年經調整每股盈利24.85至25美元的預測不變。聯合健康股價周五曾升3.4%。

摩根大通公布了截至9月底止一季業績，在收購了第一共和銀行(FRB)後，摩通上季的收入按年升21.87%至398.74億美元，當中淨利息收入(NII)按年大增29.72%至227.26億美元，佔整體收入逾半。該行第三季純利亦按年增長35.06%，達到131.51億美元。摩通股價升4.17%。

英國競爭與市場管理局(CMA)已批准微軟(Microsoft)收購動視暴雪的修正案，為這宗世紀交易掃清最後一個主要障礙。微軟股價早段曾升/跌●%，動視暴雪股票已停止交易。