東方日報B1：內地又救市　謀買「起」A股

中央再出招救市！內地據報正考慮設立一個由政府支持的平準基金(Stabilization Fund，或稱作穩定基金)，以提振股市，初步方案已上報，惟消息未能帶挈中港股市向上，周五(13日)滬深3大指數低收，恒生指數再度跌穿萬八點關。

外媒引述消息指，包括中國證監會在內的金融監管機構，過去數月與市場參與者經過最少兩輪討論後，擬設立平準基金，用以提振投資者對股市信心，規模數千億元人民幣，但目前未有實施細節，或有變數。

日前「國家隊」中央匯金入市，增持4大國有商業銀行股之後，市場有更多聲音認為應該設立基金支持股市。官媒評論文章指，值得期待會有更多增量資金入市，認為在市場低迷階段更需要長期資金，發揮定海神針的功效，又指A股中長期機構投資者隊伍仍需進一步壯大。

前海開源基金首席經濟學家楊德龍認為，「國家隊」入場是提振市場信心的手段，而在目前市場低迷的情況下，很多優質股票出現三折、四折，是成立平準基金的好時機，不但能起到改變市場走勢的作用，而且能夠獲得較低的入市成本。不過，是否推出平準基金仍要等待相關部門表態，而成立平準基金等利好是否會推出，都不會改變當前市場已經處於低位區域的特徵。

他指出，提振股市的信心最根本還是要提振對經濟的信心。雖然此前多個部門已經出台一些提振經濟的措施，但目前還沒有達到理想的效果，經濟復甦力度不大，因此相信當局在第四季可能會有穩經濟增長方面的「大招」出來。

今年來內地A股持續低迷，財金部門早於8月祭出「4招」以圖挽救局面，包括削減交易印花稅率一半、降低孖展要求、階段性收緊新股上市，以及監管股票減持制度。周五國務院總理主持召開經濟形勢專家和企業家座談會；另中國人民銀行行長、國家外匯管理局局長潘功勝在摩洛哥出席國際貨幣基金組織(IMF)或世界銀行年會期間，會見聯儲局主席鮑威爾，雙方就全球經濟金融形勢、中美央行合作等議題交換意見。

滬綜指周五收報3,088點，跌19點或0.64%，終止兩連升；深成指跌0.99%，深圳創業板指數跌1.11%。滬深兩市成交額8,084億元人民幣，外資透過滬股通及深股通淨賣出64億元人民幣。總結本周，滬綜指累跌0.72%，深成指及創業板指數分別跌0.41%及0.36%。

港股6連升後，周五恒生指數甫開市已失守萬八點關，其後跌幅擴大，一度插461點，低見17,776點，最終收跌424點或2.32%，報17,813點；國企指數及科技指數分別跌2.42%及3.46%。大市全日成交按日縮減16.73%至842.72億元；沽空金額153億元，佔大市成交18%；另港股通北水淨買入40.17億元。全周計，恒指升327點或1.87%，扭轉連跌5周的局面。

新股消息方面，內地最大網約車公司滴滴據報擬明年在香港上市，另中證監已接收菜鳥在香港上市的申請材料，且看未來兩季內地科企在港的集資活動能否真正活躍起來，以帶領中國資產估值及兩地股市流動性走出低迷局面。