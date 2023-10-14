【東方日報產評】華經濟復甦緩慢　股市信心何以挽

內地最新公布的經濟數據仍然較弱，基本上第四季景氣只能求穩，難望有太大突破，尤其是內部需求受房地產市場與地方政府債務危機拖累，海外市場受國際地緣政治風險上升打擊又加大外部需求跌勢，內外交煎。雖然上季以來當局不斷推措施刺激資本市場，惟一日未能扭轉投資者對中國經濟前景的悲觀情緒，信心低迷下，「國家隊」充其量只能起支撐作用，沒有實體經濟數據改善的有力配合，難令資本市場翻身！

今年以來，內地未有跟隨美國收緊貨幣政策，繼續奉行較寬鬆的貨幣政策，包括降低存款準備金率、下調貸款市場報價利率(LPR)、調降中期借貸便利操作(MLF)利率及逆回購操作利率等，另一方面着手減低股票印花稅、嚴懲違規減持等，惟至今為止，未見能起到活躍資本市場的效應。

本周，先傳來中央匯金入市增持四大內銀股的A股，繼而傳出中國擬設立規模數千億元人民幣的平準基金以提振股市。不過，至昨日為止，相關消息不見得能對A股有多大的提振作用。無他，內地資金已「輸到怕」，且受累疲弱的經濟景氣，愈來愈難「搵食」，人民幣貶值下身家與購買力在縮水，致信心低迷。

見到昨日有大型科企備受高層謠傳被抓致股價急挫的消息衝擊，反映市場對於民企遭嚴厲監管的風險仍有陰影，人心虛怯之下，企業稍有不利消息資金就雞飛狗走。可見一日未能切實刺激營商景氣，整體經濟都難有大起色。至於外資，在國際地緣政治風險不斷升溫之下，已對中國資產價格長年低迷的表現沒有太多耐性，減持的趨勢暫難扭轉。

單靠禁止炒作、禁止不符合條件的減持，無助於提振資本市場的購買力，更何況股市「水清則無魚」，流動性萎縮的趨勢未改。「國家隊」入市為A股保底，主要用於阻延股市進一步尋底的速度，卻難起到多大持久性的刺激作用。真正要扭轉A股弱勢，還是要靠打贏「信心戰」，扭轉資金對經濟前景的悲觀情緒。

觀目前內地的物價水平仍然低迷，需求端與生產端均維持疲態，只怕年關又要淘汰一批企業，就業市場尚未能言穩。再加上內房危機不斷發酵，地方政府財政亦有待中央打救，負面財富效應抵銷了刺激政策的效用，年底前內部需求若能維持，已屬萬幸。

天曉得此刻中東局勢又風起雲湧，油、金等大宗商品價格翻波，若聯儲局未有如市場預期放軟手腳收緊貨幣政策，甚而再度加息繼續以抗通脹為首要目標，不能排除年底前再迎來一波美元強勢，加重非美元貨幣貶值壓力，包括人民幣。中國資產既面對內部需求疲弱，也面對外部衝擊和匯率貶值，要在全球資產配置中扭轉弱勢，誠然並不容易。

眼前內地經濟所面對的逆風，與過去的不同，皆因面對的不單止是經濟周期變化，更面對內部結構性問題，以及來自西方經濟體圍堵的壓力，短期難以轉身，出招充其量是止痛，治本還需時日，沒有捷徑。看通大局，得以平常心看待救市消息，保留實力，靜候黎明。