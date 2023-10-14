諾獎得主撐美國克服通脹　為何遭群起駁斥落面？

雖然周四公布的美國整體通脹數據按月持平，惟諾貝爾經濟學獎得主克魯格曼(Paul Krugman)堅持認為，美國已經成功贏得了對抗通脹之戰，而且只付出「極小的代價」。不過，他的言論似乎不被多數人認同，有其他經濟學家亦公開駁斥克魯格曼的觀點。

克魯格曼引述了「撇除食品、能源、住屋、二手車的消費物價指數(CPI)的按年升幅」，強調該數值已回落至2%以下。不過，該分析方法卻惹來眾多批評，認為他把幾乎所有必要的項目都剔除，是斷章取義的做法。美國前總統特朗普的長子唐納德亦批評，這種解讀數據的方法無疑是忽視了普通人面臨的挑戰，更形容克魯格曼是「民主黨宣傳家」。

國際貨幣基金(IMF)前首席經濟學家Olivier Blanchard則公開朝諷克魯格曼，並引用了前總統喬治布殊的名句「任務完成(Mission Accomplished)」。這是一句美國流行的諺語，用於形容「過早宣布勝利」的情況。該諺語的出處，是前總統喬治布殊於2003年發表的「任務完成」主題演講，當時布殊聲稱已贏得伊拉克戰爭，但之後美軍一直在伊拉克打了多年的仗，直到2011年戰爭才真正宣告結束。

克魯格曼作為美國「左派」的經濟學家，其立場一直偏向民主黨及拜登政府。他對貨幣政策的立場亦相當「鴿派」，過去已曾多次出言挑釁「通脹失控論的支持者」，並且一直堅持通脹能夠解決、經濟有很大機會「軟着陸」。為此，他更一度呼籲聯儲局將通脹目標提高至3%，這一觀點引發了激烈爭論。