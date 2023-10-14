憂慮中東局勢　美股個別發展　油金急彈

市場憂慮中東局勢升級，加上消費者信心數據疲軟，抵銷美國大型銀行業績好過預期的因素，美股周五(13日)個別發展，道瓊斯指數走勢反覆，一度轉跌80點，最終收報33,670點，升39點或0.12%。以科技股為主的納斯達克指數表現較差，收報13,407點，跌166點或1.23%。至於標準普爾500指數則收報4,327點，跌21點或0.5%。

重磅股中，Netflix遭券商唱淡，股價挫1.5%，Meta亦跌2.9%。蘋果公司及微軟均跌約1%。相反摩根大通業績勝預期，並調高全年淨利息收入預測，收市升1.5%。

總結全星期，道指升0.79%，結束3個星期跌勢，納指跌0.18%，但標指則升0.45%。

美國密歇根大學消費者情緒指數初值，由9月的68.1降至10月的63，差過預期的67，顯示消費者對經濟前景轉趨悲觀，而未來1年通脹預期由9月的3.2%，升至10月的3.8%的5個月高位，遠多過預期維持於3.2%。

至於美匯指數則微升0.07%至106.67。美國10年期債息回落至4.616厘。

另外，美國聯儲局官員言論偏鴿，費城聯儲銀行總裁哈克(Patrick Harker)周五直言，若然形勢沒有任何逆轉，相信聯儲局可以停止加息。

商品市場方面，中東局勢緊張，加上美國首次對運載俄羅斯石油的油輪實施制裁，帶動油價及金價急彈。

紐約期油周五急彈5.77%，每桶收報87.69美元，創4月以來最大單日升幅，全周累升5.9%。布蘭特期油亦升5.65%，收報90.89美元，全周累升7.5%。

以巴衝突加劇，投資者尋求避險，資金流入金市，紐約12月期金收市升3.1%，每安士報1,941.5美元，本周累升5.22%。市場消息透露，上周末持有黃金淡倉的基金正急急平倉。