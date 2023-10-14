【錢夫人巡舖】綠債退款銀行搶客　活期存息高逾7厘

隨着綠債退款，銀行又再加定息搶攻呢批綠債「向隅客」！今個星期錢夫人同大家盤點吓銀行嘅綠債退款優惠，睇吓啱唔啱大家心水。

其中，東亞推出綠債退款優惠3個月港元定存4.88厘，較綠債保底息4.75厘高，起存額為5萬元，適用於客戶憑該行綠債退款於分行辦理，優惠期至10月20日。

建行亞洲則表示，經該行申請綠色零售債券之合資格客戶，於10月11日至10月22日期間，透過該行分行以綠色債券退款開立「3個月港元定期存款」達10萬元或以上，可享特惠年利率，息率為4.75厘。

大新銀行則推3項綠色零售債券退款優惠，包括港元及美元定期存款優惠、0%基金認購費及風險評估獎賞。由即日起至10月31日，客戶出示退款證明並以退款金額或全新資金，敍做3個月港元定期存款可享特惠年利率4.4厘，敍做3個月美元定期存款可享特惠年利率5.2厘，港元定期最低起存金額為1萬港元，美元定期最低起存金額為2,000美元。

信銀國際方面，全新客戶及現有客戶於10月30日前以綠債退款資金登記「大富翁存款」，可享儲蓄年利率高達7.28厘。