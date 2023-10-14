【一周驚奇】以巴局勢衝擊全球經濟　金融大鱷示警：勿沾股市

以巴局勢再升級，中東戰雲四起，加劇地緣政治緊張。曾準確預測1987年股災而成名的華爾街傳奇投資者、著名對沖基金大佬瓊斯(Paul Tudor Jones)發出警告指，以巴衝突可能會引發核戰，在戰爭情況更明朗前，不會投資股票等風險資產。有「傳奇災難預言家」之稱的老牌基金公司GMO資產管理聯席創辦人Jeremy Grantham預言，標指可能會暴跌30%，更可能面臨「腰斬」。

【傳奇大鱷示警！美衰退迫近 以巴衝突下勿沾呢樣資產...】

以色列與巴勒斯坦哈馬斯的戰事爆發，瓊斯接受外媒採訪時表示，當前的地緣政治環境是他所見過「最具威脅性和挑戰性」，同時關注到俄烏戰爭及台海局勢的風險，同時亦對美國財政狀況惡化發出警告。他形容，對股票投資者來說，現在是一個充滿挑戰的時刻。他現在偏好比特幣和黃金，因為這兩項投資在經濟衰退期間表現較好。

另外，瓊斯認為加息可能會令市場陷入衰退，預測美國經濟衰退將於2024年第一季出現，直言美國正處於二戰以來最疲軟的財政狀況。他說，美國需要在2025年找到1萬億美元的儲蓄，建議應該對大多數人提高稅收、削減支出並就醫療保險等設限。

鑑於近期地緣政治的不確定性，他認為現在投資美國股票充滿挑戰，並指在經濟衰退到來之前，股市通常會下跌約12%，「可能會在某個時候、某種程度上發生」。瓊斯在一年前已指美國已經或接近衰退，惟此後標指飆升；他在今年5月再度預測美國將在今年第三或第四季陷入衰退。

【傳奇災難預言家：美股恐暴跌50% 比特幣是騙局】

有「傳奇災難預言家」之稱的老牌基金公司GMO資產管理聯席創辦人Jeremy Grantham再度示警，預言標準普爾500指數可能會暴跌30%，更可能面臨「腰斬」；又認為，美國樓價將暴跌，明年將出現經濟衰退，又斥比特幣是一場騙局。

Grantham之所以看淡美股，原因是股票被嚴重高估。標指今年的漲幅今幾乎都是由七大巨頭股票所貢獻，包括特斯拉、蘋果公司、英偉達等科技股所支撐。標指上周五(6日)收報4,308點，升50點或1.18%。

他續指，考慮到美債孳息率的飆升，根據純粹的算術，股市需要下跌超過50%才能使長期債券的孳息率下降5%，故此他認為標指從當前水平暴跌超過50%也是有可能的。

另外，他列舉預期美國經濟萎縮的幾大個原因，包括消費者實際上已經耗盡他們在疫情期間的積蓄、暫停支付學生貸款、主要經濟指標正在惡化、企業信貸正在收緊及美國政府其創紀錄的債務金額面臨着支付巨額利息的前景等。他猜測美國將會陷入衰退，雖然不知道是輕微還是嚴重，但可能會持續到明年。

近年Grantham嚴厲批評加密貨幣，被問及對比特幣的看法，他形容「是一個精心設計的騙局」。

【股神軍師芒格斥AI被過度炒作 指投資加密幣愚蠢】

無獨有偶，「股神」巴菲特戰友、巴郡副董事長芒格(Charlie Munger)於一會議上被問及對加密貨幣的看法，直言「不要讓我開始談論比特幣，那是我見過的最愚蠢的投資，大部分投資都將變成零。」

事實上，芒格過去一直對加密貨幣持懷疑態度。

人工智能(AI)亦是華爾街熱議話題，今年已有數十億美元投入該領域，芒格同時認為AI被過度炒作，「它得到的可能比它應得的更多」。