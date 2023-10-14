【致富智庫】父母遺產要點分？應留給子女定1蚊都唔畀？

今年9月份大埔發生一宗命案，疑與單位擁有人離世後的業權問題有關。事實上，隨着年紀漸長，為人父母者逐漸步入退休之齡，自然要面對在百年歸老後的財產處置。調查顯示，超過九成港爸稱會將財富傳承予下一代，數目平均佔個人財富達三分之二。有意見認為，父母一次過把大筆財富贈予子女壞處多多，親生仔不如近身錢，索性「一個仙都唔畀」；有人卻深信父母把身家提早分批「發放」予子女意義大，更可促進與子女間的親情，但前提是父母對理財態度要夠「硬」，不能過於感情用事。

反對派：長者應留錢傍身 及時行樂

「手上有錢盡量使，不要留給子孫。」日本權威精神科醫生和田秀樹（HidekiWada）向年長父母灌輸這樣的理財觀。他在個人著作中向長者大派晚年生活貼士，認為年過80歲的老人家是「幸齡者」，應該秉持「能享樂就不要拒絕」的態度生活，盡量把錢花在「創造回憶」或「構建個人幸福」上。

依他觀察所見，長者有錢可說是一種不幸。當他們選擇再婚時尤其印證當中的道理，其子女對這種局面多數反對，認為對方「吼住」父親或母親的身家；假如是家境普通的長者打算再婚，子女大多送上祝福，甚至認為有「甩難」的感覺，因為照顧年老爸媽的責任有人分擔。和田把這種情況稱之為「有錢人的悖論」。

雖然富有長者或順應子女的要求，放棄再婚，不過現實是隨着年紀日漸老邁，健康走下坡，卻沒有伴侶在身邊扶持；而當初反對長者再婚的子女，也未必能夠提供到悉心照料。當長者去世後，剩下大筆遺產，就有可能引發爭產風波，令到家人之間關係出現裂痕。類似的爭產個案時有聽聞，切切實實解釋為何有錢反而是一種不幸。

有鑑於此，和田認為年老的爸媽要懂得及時行樂，甚或趁行得走得實現夢想，例如到世界各地旅行、學習一些新的技能等。無論如何，父母都不應該為了把身家留給子女，而放棄想做的事，因為這樣只會令自己及子女不幸。總之，別吝嗇在自己身上花費，做一些不會令自己感到後悔的事，令晚年生活更愉快，才是最積極的做法。

育有多名子女的外國女歌手Marie Osmond曾在訪問中分享個人看法，指自己逝世後不會把遺產留給子女，因為擔心此舉會令子女變得懶惰，由「愛你變成害你」，更認為會剝奪他們的謀生能力，「讓他們為自己所做的事情感到自豪，我會把錢捐給慈善機構。」她又指會努力工作，「自己搵錢自己使」，與丈夫一起好好享受生活。

的而且確，即使長者身故後把財產分配給子女，他們不一定就能用得其所，有可能短時間就花光，更嚴重的是可能會陷入財務危機。

和田鼓勵年長父母把錢用在自己身上，有親子教育專家認為尤其是女性，有錢自己花還不夠，「還要硬起來。」她指，不是要年長女性將個性變得強硬，而是對於財富管理的態度，千萬不要心軟。

她表示，女性事業家庭兩兼顧，有些人辛苦累積得來的財富，卻因為一時心軟就借給家人，特別是兒子，最終耗盡自己的退休儲蓄。

步入50歲的女性屬準退休階層，自然擔心退休金是否足夠，財經專家指出，女性理財需要掌握兩大秘技，第一，千萬不要因為手上資金不多，而不開始儲蓄或投資，因為所有財富都是由小滾大；第二，不要為了追求高回報率，而選擇高風險工具或策略。

支持派：趁早分 讓下一代規劃未來

父母未必一定要「一個仙都唔留畀子女」，只要「派糖」有法，或能夠促進家庭和諧。外國有聲音鼓勵父母提早向子女「分身家」，對沖基金Skylar Capital創始人Bill Perkins表示認同，他在外媒撰文表示，如果子女能充分利用父母發放的資金規劃未來，父母又得以見證他們成長，趁早向子女「派糖」又何妨？

他引用美國聯儲局數據指，就美國任何收入群體來說，人們獲得遺產的年齡峰值約60歲。由於數據呈鐘形分布，因此意味每100個人在約40歲時繼承遺產，就有100個人在約80歲時繼承。

他又反問，如果你能獲得一筆意外之財，希望在60歲還是30歲時落袋？他早年就此發布一項民意調查，結果顯示在3,500多名受訪者中，只有6%表示繼承遺產的最佳年齡是46歲或以上，大多數人認為最佳年齡是26至35歲。他指調查結果看來合理，因為這個年齡階層的人通常已經夠成熟，可以對金錢負責，但也年輕有活力，可以運用金錢為自己帶來很多好處。

他提醒，如果父母能夠為子女提供財政支持，建議趁子女20多、30多歲的時候實行，即是在子女最有需要的時候出手，這樣有效幫助其在事業上作出更大膽的變動、繳付買樓首期，或者在較少的經濟壓力之下組織家庭。不過他又表示，父母要慎重計劃「派糖」時機和金額，否則去世後甚麼也做不了。

富豪近身「派糖」有心得

外國有位名叫布朗的中年爸爸對提早「分身家」有一套心得，可能因曾替兩位富豪僱主打工，近得富豪多的緣故。育有4名孩子的他認為，不必七老八十才把財產給子女，並主張提早「派糖」。

曾經聘用他的富豪擁有747飛機，另一富豪則有面積達一萬英畂的農場。布朗見識過何謂富有，也明白自己和妻子的環境並不富庶，不過兩夫婦仍能勉強讓4名子女入讀心儀的大學，而且學費不輕。

布朗指在早年，每逢假期就會「開支票」給孩子，分配給他們4人的總開支，相當於在一所優質私立大學修讀約3年的費用。朋友質疑布朗此舉，認為兩夫婦根本可以自行花掉這筆資金，又或者等去世後再作分配。

不過布朗解釋指，如果提早向子女「派錢」，他們可以運用這筆金錢應付眼前的生活需要。他的大兒子已成家立室，並在美國三藩市置業，需為孩子將來讀大學儲錢，而且當時另一位孩子即將出世，可見大兒子一家開支不少；二兒子要「搵樓」，三女和未婚夫也要尋找新居所；第4名子女當時則計劃開餐廳。

布朗的朋友擔心，兩夫婦提早就把身家分予子女，風險太大，萬一將來二人需要用錢的話，豈不是難以轉身？然而布朗指，本身一直有為退休儲蓄，也有醫療保險。

此外，他不擔心子女如何使錢，因這些資金數目不大。他指，子女們是頭腦相對冷靜的年輕人，如果作出錯誤的選擇，那麼無論幾時獲得這些資金，他們都會如此選擇。

布朗提早「分身家」似乎更能贏得子女歡心。其大兒子稱，「孫兒會感謝你幫忙支付大學學費。」次子則把資金存入共同基金；第3女從來不太緊張金錢，並嘗試說服父母把錢花在自己身上，不過最後勉強收下支票。至於打算經營餐廳的第4名子女則可以利用資金大展拳腳。布朗指，「我不會浪費一分鐘擔心他們如何使錢，而且對派錢感到高興。」