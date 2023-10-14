鄺紫珊：呢個市場有望成為明年亞洲投資亮點...

東協市場擁有年輕的勞動力人口結構，政府也對多個產業推出政策，加上全球供應鏈重新啟動，也吸引外國直接投資，可考慮透過東協或東南亞基金捕捉其投資契機。

儘管面臨美國經濟衰退疑慮，及內地經濟復甦疲弱，但東協企業今年盈利年增長可望超過20%，在東協長期結構增長的帶動下，2024年有望成為亞洲投資亮點。

區域全面經濟夥伴協定(RCEP)的簽訂，有利帶動東協貿易步入新格局。RCEP為最球最大經濟圈，涵蓋15個成員國，包括中國、日本、南韓、東協、澳洲等，區域內有23億人口，佔全球人口及國內生產總值3成，涵蓋全球貿易四分之一；至於當中的新加坡、越南、馬來西亞與泰國等東協國家出口佔GDP比重超過5成。若然區域內關稅與貿易壁壘消除、供應鏈生產成本得以控制，以及推動製造業發展，相信可吸引更多外國直接投資RCEP區域。

美國通脹已趨緩和，加息周期已近尾聲，都有利東協多國的經濟及營商環境。全球正面臨經濟放緩的疑慮，但東協擁有內需支撐優勢，及不同主題支持發展。展望第四季，不論全球經濟上升或疲弱，亞太區受歐美影響相對較低。東協股市過往十年表現未見突出，目前股市估值仍低於歷史15年平均值之下，若美元開始轉弱，東協表現後市可期。

東協有年輕勞動力、中產階級消費逐漸崛起，加上東南亞各國都投放資源加速城市化與基礎建設發展，對消費、金融、原材料、公用事業、通訊等行業發展都有正面影響。另外，東南亞國際旅客人數已恢復至疫情前約7成水平，未來亦將持續增長，都有利振興旅遊業；至於數碼經濟發展也有利經濟及轉型，預估未來３年，東協數碼經濟增長將以20%的年複合增長率顯著上升，將為東協經濟體GDP增長率帶來快速的升幅。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊