陳樂怡：恒指短期阻力參考19000點
2023年10月15日 07:00
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中央匯金公司在10月11日於場內增持四大內銀A股，並預告未來6個月內繼續在二級市場增持四大行，為8年以來首次集體增持。在過往6次增持行動當中，A股整體反應不一。往績紀錄顯示，銀行板塊較大概率錄得絕對收益及相對收益，惟A股行情仍要視乎市場其他因素。預計增持活動可為中港股市底部帶來支持，惟要開拓上行空間仍有待其他因素配合，如內地經濟復甦進展、美國轉鴿等，恒指短期阻力參考19,000點。
板塊方面，海信家電(00921)首三季盈利預喜再度大超預期，預計純利按年增長1.2至1.31倍，至23.57億至24.66億元人民幣，主要由於白色家電業務盈利顯著改善，以及外銷出口表現好轉所帶動。事實上，家電屬於後地產周期的產品，在內地地產銷售未見起色的情況下，家電企業需要依靠自家營運改善以及海外市場拓展，才能突圍而出。而海外家電去庫存已接近尾聲，加上低基數影響，內地白家電出口第三季急速增長。建議關注出口業務強勁或海外市場佔比較大的家電企業，其中包括VESYNC(02148)。
個股推介耐世特(01316)。華為問界M7訂單火爆，其他汽車品牌或面臨威脅，但對於汽車供應鏈而言，華為在自動駕駛、智慧座艙、智慧安全等方面具產業引領效應，有助加快行業技術改革。其中，耐世特線控轉向業務上半年再獲得北美大單，下半年有望提速，全年訂單指引由55億美元，提升至60億美元。隨着特斯拉申請線控轉向專利，預計將會引起其他車廠興趣，滲透率有望提高，耐世特將會受惠。估值上，現價對應24財年預測市盈率7.9倍，低於5年平均水平。目標價5.2元，止蝕價3.96元。
信達國際研究部助理經理陳樂怡
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