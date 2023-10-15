陳樂怡：恒指短期阻力參考19000點

中央匯金公司在10月11日於場內增持四大內銀A股，並預告未來6個月內繼續在二級市場增持四大行，為8年以來首次集體增持。在過往6次增持行動當中，A股整體反應不一。往績紀錄顯示，銀行板塊較大概率錄得絕對收益及相對收益，惟A股行情仍要視乎市場其他因素。預計增持活動可為中港股市底部帶來支持，惟要開拓上行空間仍有待其他因素配合，如內地經濟復甦進展、美國轉鴿等，恒指短期阻力參考19,000點。

信達國際研究部助理經理陳樂怡

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