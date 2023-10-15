郭家耀：新秀麗受惠全球旅遊業持續復甦

新秀麗早前公布中期業績，銷售淨額17.76億美元，按年增加39.8%。經撇除俄羅斯的銷售淨額，綜合銷售淨額按年增加5.16億美元或40.9%(按不變匯率基準計算則增加45.7%)。期內錄得純利1.53億美元，增長171%。鑑於銷售淨額持續復甦及盈利能力顯著上升，集團擬於2024年恢復年度現金分派。期內毛利10.44億美元，上升47.5%；毛利率由55.7%升至58.8%，主要受毛利率最高的亞洲地區在銷售淨額中的佔比增加所推動。而毛利率增長亦受惠於Tumi品牌在總銷售淨額中的佔比上升、渠道銷售淨額組合變化及促銷活動整體減少。

今年上半年，隨中國重新開放及全球旅遊業的持續復甦，集團在其所有地區的銷售淨額顯著上升，尤其是於亞洲。截至2023年6月底月止六個月，亞洲的銷售淨額按年增長86.7%。今年上半年實現綜合銷售淨額17.76億美元，與2022年及2019年同期相比分別增長45.7%及16.2%。

然而，今年上半年，集團的營銷開支較2019年上半年增加10.8%。集團的營銷開支佔銷售淨額的百分比則由截至2019年同期的5.9%上升50個基點。集團策略性地於所有地區提高營銷投資，對創新及可持續發展的不懈努力使集團能夠為旗下品牌打造出色的產品。集團正透過增加營銷開支以接觸消費者，使品牌在競爭中脫穎而出。另外，集團加大廣告投放，於全球各地為品牌激發熱情，擬繼續在營銷方面作出投資，以把握休閒及商務旅行持續復甦的機遇，推動銷售淨額進一步增長。

而為了實現持續的收入及盈利增長，產生自由現金流量以提升股東價值，集團積極確保多元化品牌組合吸引旅遊及非旅遊行李箱、箱包及配件類別所有價格點的消費者；提升面向消費者電子商貿渠道佔銷售淨額的比重；增加營銷投資，以支持本集團的品牌及發展方案等等。

事實上，今年上半年集團業續表現強勁，集團更對其下半年增長前景充滿信心。隨全球旅遊業持續復甦，集團有望以更高的經營利潤率進一步提升銷售淨額。另外集團於中國及亞洲的業務迅速復甦，預計未來幾個月，中國出境旅遊將加速增長，將為集團於亞洲及世界其他地區業務的增長提供更多機遇。加上全球長途航班繼續增加，預期國際旅遊將加速復甦，集團亦可從中得益。

匯盈國際資產管理董事總經理郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，本人及相關人士沒持有上述股份)