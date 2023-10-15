【星期一‧炒啲乜】地緣局勢風險持續　港股反彈已完？

美國聯儲局官員近期相繼發表偏鴿言論，配合內地出招提振股市，包括匯金公司增持內地四大銀行A股、有傳研設數千億人幣規模平準基金撐A股，港股難得出現連升6個交易日走勢。

然而，隨着美國公布的通脹率和生產物價指數(PPI)數據高於預期，觸發投資者重燃對聯儲局或維持利率於較高水平一段時間的憂慮，疊加以巴局勢升級、內地通縮危機再現兼新增人民幣貸款遜色，恒生指數在剛過去的黑色星期五(13日)重挫424點收市，再度失守萬八點關口。

展望今周，以巴局勢發展、美股踏入業績高峰期，以及多項重要經濟數據陸續出爐，將影響投資市場氣氛。其中，世界貿易組織警告，倘若以巴衝突擴大到整個中東地區，將對本已疲弱的全球貿易產生重大負面影響。

數據方面，內地將公布上月社會消費品零售總額、規模以上工業增加值、城鎮固定資產投資、第3季國內生產總值(GDP)等重磅經濟數據，中國人民銀行亦將公布貸款市場報價利率(LPR)。此外，美國將公布9月零售銷售；歐元區與日本亦會各自公布最新通脹數據，投資者入市前不妨參考以下專家的財經分析及建議，以控風險。

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2、【曜熊理財：美元貨幣基金需求增加】

3、【鄺紫珊：呢個市場有望成為明年亞洲投資亮點...】

4、【陳樂怡：恒指短期阻力參考19000點】

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