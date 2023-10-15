新元朗中心連天台566萬沽　價回6年前

特色單位放盤向來少有，但面對靜市，元朗新元朗中心一個連天台單位，僅以566萬元售出，貼近約6年前的入貨價位。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯林潤強表示，鴨脷洲海怡半島23座高層E室，實用面積約781方呎，套三房連儲物房間隔，原業主近期叫價約1,270萬元，議價後獲換樓用家以約1,220萬元承接，呎價約15,621元。

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九龍區

●美聯彭文浩指，九龍站君臨天下1座極高層B室，實用面積約1,667方呎，四房雙套房間隔，望維港海景，附裝修，連雙車位，成交價9,580萬元，呎價約57,469元。

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新界區

●美聯張瑋津稱，元朗新元朗中心頂層連天台單位，實用面積約466方呎，新買家於施政報告公布前，偷步以566萬元購入，呎價約12,146元，原業主於2017年購入上址，約6年單位帳面只升值約3.2%。

●祥益林家倫透露，天水圍嘉湖山莊麗湖居8座高層B室，實用面積約630方呎，套三房間隔，9月中叫價590萬元，放盤近1個月，累減47.2萬元，以542.8萬元成交，呎價約8,616元。

●祥益黃文樂表示，屯門公屋田景邨中層17室，實用面積約385方呎，兩房間隔，區內客為鄰近家人居住，方便照應，原業主減價42萬元，終在已補價自由市場以268萬元入市，呎價約6,961元，稍低於市場價。

●祥益黃慶德稱，屯門慧豐園3座中層C室，實用面積約582方呎，套三房間隔，區內換樓客有意購入三房單位，見上址內附裝修，原業主有意移民，累減30萬元，即以500萬元成交，呎價約8,591元。

●中原柯勇表示，將軍澳新寶城1座低層D室，實用面積約434方呎，兩房間隔，望內園景，以587.9萬元易手，呎價約13,546元，原業主於2018年8月以738萬元購入，持貨5年多帳面需蝕讓150.1萬元。

●世紀21奇豐蔡蓓稱，馬鞍山銀湖‧天峰8座低層H室，實用面積約690方呎，三房間隔，望園景，放盤8個月，叫價1,150萬元，累減182萬至968萬元成交，減幅約15.8%，呎價約14,029元

●中原陳鴻霆表示，馬鞍山10月暫錄約21宗二手買賣，其中居屋錦泰苑G座中層3室，實用面積約506方呎，兩房間隔，未補價第二市場開價約470萬元，議價後以448萬元易手，呎價約8,854元，累減約22萬元。

●世紀21奇豐吳元利指，沙田居屋愉田苑G座低層2室，實用面積約568方呎，三房間隔，望園景，放盤兩個月，已補價自由市場叫價660萬元，減價130萬元，以530萬元成交，減幅約19.7%，呎價約9,331元。

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