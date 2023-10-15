周末兩日共錄16宗新盤成交 康城項目連沽兩伙吸金1900萬
2023年10月15日 22:07
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一手市場於周末(14及15日)兩日共錄約16宗成交，較上周末約9宗增逾七成。將軍澳日出康城項目期內售出兩伙，共涉逾1,900萬元。
●沙田星凱‧堤岸半月售出12伙 吸金逾1億
中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸於10月至今(15日)，半月已沽出12伙，套現逾1.1億元。中洲置業營銷策劃總監楊聰永指出，是日最新售出3座6樓E室，實用面積348方呎，一房間隔，享內園景，成交價679.4萬元，呎價約19,523元。他續指，樓盤由開售至今累售897伙，套現逾92億元，平均成交呎價約20,364元。
●日出康城凱柏峰III一房售629萬元
信和置業(00083)、嘉華國際(00173)及招商局置地(00978)的將軍澳日出康城凱柏峰III，最新以629.7萬元售出3B座16樓C室，為實用面積371方呎的一房單位，呎價約16,973元。連同周六(14日)沽出的3A座22樓B室計，兩日吸金逾1,900萬元。
●何文田瑜一．天海兩房呎價約27,077元
華懋集團發展的何文田站瑜一．天海，周日(15日)以1,269.9萬元沽出兩房戶，為2B座28樓E室，實用面積469方呎，呎價約27,077元。據悉，上述買家憧憬政府快將宣布利好樓市措施，故加快入市步伐。連同該成交計，項目於周內沽出兩伙，共涉逾4,000萬元。至於，整個瑜一系列項目開售至今共售出431伙，套現逾73億元。
●旺角利奧坊‧凱岸開放式戶426萬元沽
恒基地產(00012)的旺角利奧坊‧凱岸，周日(15日)以426.76萬元沽出1座20樓D室，實用面積197方呎，開放式間隔，呎價約21,663元。
●沙田畢架．金峰周四招標賣三房戶
遠東發展(00035)發展的沙田大埔公路豪宅項目畢架．金峰，上載最新銷售安排，將於周四(19日)招標發售1座10樓D室，屬實用面積1,033方呎的三房單位，招標期截至12月31日。
●屯門掃管笏凱和山連平台戶呎價約11,385元
路勁地產及深圳控股(00604)合作發展的屯門掃管笏凱和山，周日(15日)以331.3萬元售出第5座1樓K室，為實用面積291方呎的開放式單位，連81方呎平台，呎價約11,385元。
●土瓜灣站明雋半月售出8伙
佳明集團控股(01271)旗下鄰近港鐵土瓜灣站的明雋，本月累計已錄得約8宗成交，共涉逾4,392萬元。發展商積極軟銷，於周日(15日)舉辦聯乘活動，吸引睇樓客。佳明集團營業及市務總監馮倩平表示，是日活動成功吸引逾千人到場，由於樓盤位處34小學校網，加上距離土瓜灣地鐵站僅3分鐘步程，故有逾四成買家都因校網因素而購入單位。
●長沙灣睿峰兩房售逾1,530萬元
鼎珮集團持有的長沙灣睿峰，周日(15日)售出東翼36樓C室，為實用面積489方呎的兩房單位，成交價逾1,530萬元，呎價約31,288元。發展商表示，項目自2月初重啟銷售步伐迄今累售102伙 ，套現約12億元。