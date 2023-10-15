周末兩日共錄16宗新盤成交　康城項目連沽兩伙吸金1900萬

一手市場於周末(14及15日)兩日共錄約16宗成交，較上周末約9宗增逾七成。將軍澳日出康城項目期內售出兩伙，共涉逾1,900萬元。

●沙田星凱‧堤岸半月售出12伙 吸金逾1億

中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸於10月至今(15日)，半月已沽出12伙，套現逾1.1億元。中洲置業營銷策劃總監楊聰永指出，是日最新售出3座6樓E室，實用面積348方呎，一房間隔，享內園景，成交價679.4萬元，呎價約19,523元。他續指，樓盤由開售至今累售897伙，套現逾92億元，平均成交呎價約20,364元。

●日出康城凱柏峰III一房售629萬元

●何文田瑜一．天海兩房呎價約27,077元

華懋集團發展的何文田站瑜一．天海，周日(15日)以1,269.9萬元沽出兩房戶，為2B座28樓E室，實用面積469方呎，呎價約27,077元。據悉，上述買家憧憬政府快將宣布利好樓市措施，故加快入市步伐。連同該成交計，項目於周內沽出兩伙，共涉逾4,000萬元。至於，整個瑜一系列項目開售至今共售出431伙，套現逾73億元。

●旺角利奧坊‧凱岸開放式戶426萬元沽

●沙田畢架．金峰周四招標賣三房戶

●屯門掃管笏凱和山連平台戶呎價約11,385元

●土瓜灣站明雋半月售出8伙

●長沙灣睿峰兩房售逾1,530萬元

鼎珮集團持有的長沙灣睿峰，周日(15日)售出東翼36樓C室，為實用面積489方呎的兩房單位，成交價逾1,530萬元，呎價約31,288元。發展商表示，項目自2月初重啟銷售步伐迄今累售102伙 ，套現約12億元。